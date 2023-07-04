- ABD'de alev alan araçtaki sürücü kurtarıldı

GEORGIA - ABD'nin Georgia eyaletinde yanan bir araçta mahsur kalan sürücü, olay yerine giden polisin müdahalesiyle kurtarıldı.

ABD'nin Georgia eyaletinin güneyinde bulunan Candler bölgesinde polise yoldan sapan bir aracın ihbarı geldi. İhbar üzerine bölgede bulunan 46'ncı kara yoluna giden Komiser Ashley Taylor, yol kenarında alev ve dumanlarla kaplı bir araçla karşılaştı. Taylor, sürücüye emniyet kemerini çıkarması ve arabadan inmesi için bağırırken sürücünün yan camını bir copla kırarak sürücüyü yanan arabadan dışarıya çekti. Candler Bölge Şerifi John Miles, kahraman polis hakkında, "Böyle kritik bir durumda yapmayı umduğumuz gibi bir tepkiyle yanıt verdi" ifadelerini kullandı. Komiser sayesinde kurtarma operasyonunun 5 dakikadan kısa bir sürede gerçekleştiği belirtildi. Kurtarılan sürücü tedavi altına alınırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.