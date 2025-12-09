Haberler

ABD'de 5 yılda 5,4 milyon kişi aile içi şiddet mağduru oldu

Son 5 yılda ABD'de yaklaşık 5,4 milyon kişi aile içi şiddete maruz kaldı. Aile içi şiddet suçları, ülke genelinde ciddi bir halk sağlığı sorunu olarak değerlendiriliyor. Kadınlar, mağdurların yaklaşık yüzde 80'ini oluşturuyor.

CBS News'in, ABD Adalet İstatistikleri Bürosu verilerine dayandırdığı haberine göre, ABD'de aile içi şiddet ülkenin en ciddi sorunlarından biri olmaya devam ediyor.

Haberde, ülkedeki tüm şiddet suçlarının yüzde 24'ünün aile içi nitelikte olduğu ve bu oranların ise 2019 seviyeleriyle hemen hemen aynı çıktığı kaydedildi.

Mağdurların yaklaşık yüzde 80'ini kadınların oluşturduğu vurgulanan haberde, ülkede son 5 yılda yaklaşık 5,4 milyon kişinin aile içi şiddete maruz kaldığına dikkat çekildi.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ise aile içi cinayetlerin 2019'da 1065 iken 2024'te 2 bin 339'a yükseldiğini bildirirken uzmanlar, verilerdeki artışın "ciddi bir halk sağlığı sorununa" işaret ettiğini değerlendiriyor.

Kar amacı gütmeyen Urban Resource Institute'un Üst Yöneticisi Nathaniel Fields, CBS News'e yaptığı açıklamada, "Aile içi şiddet, ülkemizin en kalıcı halk sağlığı ve güvenlik krizlerinden biri olmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Fields, ayrıca, erken yaşta eğitimin önemine vurgu yaparak "Çok geç başladık, bu nedenle ortaokul seviyesindeki öğrencilerle çalışmak zorunda kaldık." ifadesini kullandı.

Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg ise aile içi şiddet suçlarının "New York'un Manhattan bölgesinde ve ülke genelinde en yaygın suçlar arasında yer aldığını" ve halihazırda konuya dair 500'ün üzerinde dosyaya baktıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
