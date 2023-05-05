ABD'de 8 askeri üssün yakınında yabancılara toprak satışı, hükümet onayına bağlanacak

ABD'de, yeni düzenleme teklifi ile yabancı uyruklu kişi ve şirketlerin 8 askeri üssün yakınında toprak sahibi olması için hükümetin onayını alması gerekeceği bildirildi.

ABD'de, yeni düzenleme teklifi ile yabancı uyruklu kişi ve şirketlerin 8 askeri üssün yakınında toprak sahibi olması için hükümetin onayını alması gerekeceği bildirildi.

Çinli Fufeng Group firmasının North Dakota eyaletindeki askeri üsse 19 kilometre mesafede mısır öğütme fabrikası inşa etme girişiminin ardından hükümet, ülkedeki 8 askeri üssün 160 kilometre yakınında, yabancıların toprak alımını onaya bağlamak için harekete geçti.

ABD Hazine Bakanlığı Yatırım Güvenliği Biriminin sunması beklenen yasa teklifi, yabancı yatırımcılar ile ABD'li firmaların yaptıkları anlaşmaları denetleyen Yabancı Yatırım Komitesinin, bu alandaki yetkilerini genişletmeyi hedefliyor.

Cumhuriyetçi senatörler, Çinli firmanın askeri üssün yakınında tesis inşasına yönelik projesine karşı çıkmış ve güvenlik kaygıları nedeniyle federal hükümete süreci inceleme çağrısında bulunmuştu.

Düzenlemeye konu 8 askeri üssün neye göre belirlendiğine ilişkin açıklama yapılmadı.