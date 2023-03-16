ABD'de 7 polis ve 3 sağlıkçı, siyahi Otieno'nun ölümüyle suçlanıyor

NEW ABD'nin Virginia eyaletinde 7 şerif yardımcısı ve 3 hastane çalışanı siyahi Irvo Otieno'nun ölümüne neden olmakla suçlandı.

NEW ABD'nin Virginia eyaletinde 7 şerif yardımcısı ve 3 hastane çalışanı siyahi Irvo Otieno'nun ölümüne neden olmakla suçlandı.

Virginia eyaletinde görevli 7 şerif yardımcısı polis, Otieno'ya gözaltındayken işkence uygulamakla, Merkezi Eyalet Hastanesi'nde görevli 3 çalışan ise mesleki yükümlülüklerini yerine getirmeyerek sorumsuz davrandıkları gerekçesiyle ikinci derece cinayetle suçlandı.

Federal savcılık ofisinden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Otieno'nun 6 Mart'taki ölümünde kusurlu bulunan hastane çalışanlarının, Brunswick İlçesi Meherrin Nehri Bölge Hapishanesi'nde tutulduğu belirtildi.

Irvo Otieno'nun ölüm anının videoya kaydedildiğini belirten Federal Savcı Ann Cabell Baskervill, "Suçla ilgili bilgiler, bugüne kadar toplanan, analiz edilen ve değerlendirilen kanıtlara dayanıyor. Bu kanıtın kilit unsurlarından biri, Merkez Eyalet Hastanesi'nden giriş sürecini kaydeden güvenlik kamerası kaydı. Bu aşamada cezai soruşturmanın sıhhati için videoyu kamuyla paylaşamam." ifadelerini kullandı.

Baskervill, Otieno'nun gözaltına alınma esnasında kelepçeli ve bacakları zincirli olduğu halde 7 polis tarafından 12 dakika boyunca yerde tutulduğunu ve olayı gösteren video kaydını delil göstererek siyahi adamın "boğularak havasızlıktan öldüğünü" ifade etti.

Medeni Haklar avukatı Ben Crump düzenlediği basın toplantısında, Otieno'nun ailesine görüntülerin seyrettirildiğini, videonun, "kolluk kuvvetlerinin akıl sağlığı sorunu yaşayan kişilere, yardıma muhtaç insanlar gibi davranmak yerine insanlık dışı muamele ettiğini" ortaya koyduğunu belirtti.

Crump, Otieno'nun videosundaki uygulamayı George Floyd'un Mayıs 2020'de polis tarafından yere yatırılarak ve üzerine bastırılarak ölümüne sebep olan gözaltı işlemlerine benzetti.

3 Mart'ta gözaltına alınmıştı

Irvo Otieno, 3 Mart'ta, bir hırsızlık ihbarı üzerine polis tarafından gözaltına alınmaya çalışılırken krize girerek polise karşı gelmiş, sonunda gözaltı işlemi gerçekleştirilmişti.

Polis, Otieno'nun kontrol için bir hastaneye götürüldüğü sırada polis memurlarına fiziki saldırıda bulunduğunu ve tutuklanarak hapishaneye transfer edildiğini bildirmişti.

Otieno'nun, 6 Mart'ta, Henrico İlçe Şerif Ofisi yetkilileri tarafından Richmond kentinde bir akıl sağlığı tedavi merkezi olan Merkezi Eyalet Hastanesi'ne yatırılmak üzere götürüldüğü kaydedilmişti.