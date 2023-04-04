ABD'de 6 yaşındaki öğrencinin silahla yaraladığı öğretmen okula tazminat davası açtı

ABD'nin Virginia eyaletine bağlı Newport News kentinde 6 yaşındaki öğrencisinin silahla yaraladığı öğretmeni, öğrencinin "şiddet geçmişinden" haberdar oldukları iddiasıyla okula 40 milyon dolar tazminat dava açtı.

CNN'in haberine göre, öğretmen Abby (Abigail) Zwerner'ın şikayet dilekçesinde, Richneck İlkokulu personeli ve yöneticilerinin, 6 yaşındaki çocuğun evde şiddet uyguladığının farkında olduğu belirtildi.

Dilekçede okulun müdür yardımcısı Ebony Parker'ın, öğretmen ve personel tarafından yapılan "çocuğun silah taşıdığına dair en az 3 farklı uyarıyı görmezden geldiği" iddia edildi.

Parker'ın, öğrencinin aranmasına izin verilmesinin "reddedilmesinin" ardından 1 saatte çocuğun silahı çıkarıp öğretmenine ateş ettiği ileri sürülen dilekçede, okuldan 40 milyon dolar tazminat talep edildi.

Olay

6 Ocak'ta Newport News'te meydana gelen ve ülkede 2023'ün ilk silahlı okul saldırısı olarak kayıtlara geçen olayda, 6 yaşındaki bir öğrenci, Richneck İlkokulunda ders sırasında öğretmenini çantasından çıkardığı silahla vurmuştu.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 25 yaşındaki Zwerner'ın, hayati tehlikeyi atlattığı bildirilmişti.

Zwerner'dan başkasının yaralanmadığı olayda, 6 yaşındaki çocuk aynı gün gözaltına alınmıştı.

Newport News Polis Şefi Steve Drew, 10 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında, 9 milimetre çapındaki silahın öğrencinin annesi tarafından yasal olarak satın alındığını ve olay sabahı okula çocuğun çantasında getirildiğini öğrendiklerini söylemişti.

Drew, eylemin "kaza olmadığını" tekrarlayarak "Tartışma neydi, çocuk o an ne düşünüyordu, bilmiyorum. Sizin aklınızdaki soruların üç katı bizim kafamızda var. Soruşturma devam ediyor. Tüm detayları ilgili herkesle yapacağımız mülakatlardan sonra öğreneceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

6 yaşındaki çocuğun, annesinin silahına nasıl ulaştığı, kullanmayı nasıl öğrendiği sorularının cevaplarının araştırıldığını kaydeden polis şefi, öğrencinin ailesine yönelik işlem konusunda da soruşturma bittikten sonra eldeki kanıtlara ve yasalara göre hareket edileceğini belirtmişti.

Öğrencinin ailesi, avukatları James S. Ellenson aracılığıyla yaptığı açıklamada, çocuklarının "kronik engelli" olduğunu savunarak okula giderken aileden birinin mutlaka kendisine refakat ettiğini ancak o hafta çocuklarının okula yalnız gittiğini kaydetmişti.