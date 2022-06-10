ABD'de 6 Ocak Kongre Baskını'nı soruşturan komite halka açık oturum yaptı - Haberler

ABD'de 6 Ocak Kongre Baskını'nı soruşturan komite halka açık oturum yaptı ABD'de 6 Ocak 2021'de düzenlenen Kongre baskınını soruşturan Temsilciler Meclisi Özel Komitesi, halka açık yaptığı 2 saatlik oturumda olay gününe ilişkin yeni görüntüleri kamuoyuyla paylaştı. ABD'de 6 Ocak 2021'de düzenlenen Kongre baskınını soruşturan Temsilciler Meclisi Özel Komitesi, halka açık yaptığı 2 saatlik oturumda olay gününe ilişkin yeni görüntüleri kamuoyuyla paylaştı. 6 Ocak Komitesi, 2 saatlik bir halka açık oturum gerçekleştirerek, soruşturmanın detaylarını paylaştı. Olay gününe ilişkin daha önce ortaya çıkmayan görüntülerin kamuoyuyla paylaşıldığı oturumda, ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ve eşi Jared Kushner ile dönemin Adalet Bakanı William Barr gibi isimlerin Kongreye verdiği ifadelerden kısa bölümler de yayımlandı. Ülkedeki birçok televizyon kanalında canlı yayınlanan oturumda, Cumhuriyetçi Liz Cheney'in Trump'a yönelik eleştirileri gündem olmuştu. AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel Tam Gemi Şok Denemeleri Güncel Haberler

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