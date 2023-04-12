ABD'de 5 kişinin öldüğü banka saldırısında polis kamerası kayıtları yayımlandı

NEW ABD'nin Kentucky eyaletinin Louisville kentinde 5 kişinin hayatını kaybettiği bankadaki silahlı saldırıyla ilgili polisin vücut kamera kayıtları yayımlandı.

Louisville Metro Polis Departmanı tarafından montajlanarak yayınlanan kayıtlarda, saldırıda biri ağır olmak üzere yaralanan iki polisin olay anındaki ilk müdahalesi görülüyor.

Polis Akademisinden 31 Mart'ta mezun olan acemi polis Nickolas Wilt ile onu eğiten Cory Galloway'in vücut kamerasında, iki polis ellerinde silahlarla bankanın merdivenlerinden çıktığı anda ateş altında kalıyor.

Wilt yere düşerken Galloway, kendini bir duvarın ardına atarak korumaya alıyor.

Olay yerine diğer polislerin ulaşması ile silah sesleri devam ederken, Galloway'in bir ara "Sanırım onu vurdum, yere düştü." diye bağırdığı duyuluyor.

Daha sonra Galloway'in, bankanın çatışma sırasında parçalanmış cam kapısından içeri girdiği ve saldırganın yerde yattığı görülüyor.

Louisville Yardımcı Polis Şefi Paul Humphrey, bankaya ilk müdahaleyi yapan iki polis memurunun cesaretini överek, "Videoda gördükleriniz kesinlikle olağanüstü. Yaptıkları için onurlandırılmayı hak ediyorlar çünkü bu kolay yapılabilecek bir şey değil." ifadesini kullandı.

Humphrey, çatışma sırasında Galloway'in sol tarafından kurşun sıyrığı yarası aldığı, yeni polis memuru Wilt'in ise başından yaralandığını açıkladı.

Saldırganın 7 dakika gibi kısa bir süre içinde etkisiz hale getirildiğine dikkati çeken Humphrey, hastaneye kaldırılan Wilt'in durumunun ciddiyetini koruduğunu belirtti.

-Olay

Kentucky'nin Louisville kentinde 10 Nisan sabahı Old National Bank isimli finans kuruluşunda yaşanan silahlı saldırıda 5 kişi ölmüş, ikisi polis 8 kişi yaralanmıştı.

Polisle girdiği çatışmada ölü ele geçirilen saldırganın 23 yaşındaki Connor Sturgeon adlı bir süre önce bankadan çıkışı verilen bir çalışan olduğu belirtilmişti.

Polis, Sturgeon'un, saldırıda kullandığı AR-15 tarzı yarı otomatik tüfeği bir süre önce yasal yollardan satın aldığını bildirmişti.

Saldırı sırasında zanlının Instagram üzerinden canlı yayın yaptığı da belirtilmiş, ancak bu görüntülerin ivedilikle internetten kaldırıldığı kaydedilmişti.

Saldırıda hayatını kaybedenler için eyalette bayrakların cumaya kadar yarıya indirileceği duyurulmuştu.