Haberler

ABD'de 480 Binden Fazla Düzensiz Göçmen Gözaltına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Trump yönetiminin göçmen politikasına dair verileri açıkladı. Ocak'tan bu yana 480 binden fazla düzensiz göçmenin gözaltına alındığını ve bu kişilerin yüzde 70'inin suç geçmişi olduğunu belirtti.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Başkan Donald Trump'ın göreve başlamasından bu yana ülke genelinde 480 binden fazla düzensiz göçmenin gözaltına alındığını açıkladı.

Noem, düzenlediği basın toplantısında, Trump yönetiminin göçmen politikaları çerçevesinde yürütülen operasyonlara ilişkin verileri paylaştı.

"Ocaktan bu yana İç Güvenlik Bakanlığı 480 binden fazla suç geçmişi bulunan yasa dışı göçmeni gözaltına aldı." diyen Noem, bu kişilerin yüzde 70'inin sabıka kaydı olduğunu ya da haklarında suçlama bulunduğunu ifade etti.

Noem, Trump yönetiminin ikinci döneminde göçmenlik yasalarının uygulanmasına yönelik çabaların yoğunlaştırıldığını, güvenlik politikalarının süreceğini kaydetti.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, 23 Eylül'de, 2 milyon düzensiz göçmenin ABD'den ayrıldığını, bu kişilerin yaklaşık 1,6 milyonunun gönüllü olarak ülkeyi terk ettiği, 400 binden fazlasının ise sınır dışı edildiğini söylemişti.

Trump'ın göçmen karşıtı kararları

Göreve başladığı gün imzaladığı başkanlık kararnamesiyle selefi Joe Biden döneminde getirilen "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" uygulamalarını kaldırma kararı alan ABD Başkanı Donald Trump, daha sonra yasal yollarla göç etme imkanı tanıyan "CBP One" uygulamasının da sonlandırıldığını duyurmuştu.

Trump, ülkeye düzensiz giren "suçlu göçmenlerin" gözetim altında tutulması için Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişinin kalabileceği tesisin hazırlanması talimatını vermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de tesisin "göçmenler için mükemmel bir alan olduğunu" savunmuştu.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalı

Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 82 burası olmalı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polis cenazesi konvoyuna taşlı ve sopalı saldırı

Saldırganlar polis cenazesi konvoyunu bastı! Sopalarla saldırdılar
50 ilde FETÖ operasyonu! 288 kişi gözaltına alındı

288 kişi gözaltında! Hepsinin telefonundan aynı uygulama çıktı
Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer

Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer
Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın ifadeye çağrıldı

Eski Fenerbahçe As Başkanı Hamdi Akın ifadeye çağrıldı
Polis cenazesi konvoyuna taşlı ve sopalı saldırı

Saldırganlar polis cenazesi konvoyunu bastı! Sopalarla saldırdılar
Polis cenazesi konvoyuna taşlı ve sopalı saldırı

Saldırganlar polis cenazesi konvoyunu bastı! Sopalarla saldırdılar
Vadinin Ermişi'ydi! Ünü spiker ile dünyaevine girdi

Vadinin ermiş'iydi! Ünlü spiker ile dünyaevine girdi
İnfial yaratan iddia: Ankara'da hayır mağazası sahibi, Suriyeli kadınlara cinsel saldırıda bulundu

Önce istismar sonra yardım! Ankara'daki mağaza dünyaya haber oldu
Genç kadın yola yattı, kimse ikna edemedi

Genç kadın yola yattı, kimse ikna edemedi
Antalya'da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

Güneş doğarken ölüme gittiler! Görüntüler korkunç
İstanbullu kadının yaşadığı şok! Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı

Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı
Sosyetenin gözde mekanı icradan satılıyor

Sosyetenin gözde mekanı icradan satılıyor
Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında olay iddia

Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında olay iddia
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.