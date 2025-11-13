ABD'de 43 Gün Süren Kapanma Dönemi Sona Erdi

ABD'de yüz binlerce kişiyi etkileyen kapanma, geçici bütçenin Başkan Donald Trump tarafından imzalanması ile sona erdi.Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en uzun süreli kapanma dönemi, 43 günün ardından Başkan Donald Trump'ın geçici bütçeyi imzalamasıyla son buldu. Bu imzadan önce ilk olarak Senato, daha sonra da Temsilciler Meclisi'nden geçen bütçe, Ocak 2026'ya kadar, aralarında emekli askerler ile ilgili ödenekler ve Tarım Bakanlığı harcamaları gibi kalemleri de kapsayan tüm hükümet giderlerini güvence altına alıyor.

Kapanmanın sona ermesiyle birlikte daha önce zorunlu izine çıkarılan yaklaşık 670 bin federal çalışan yeniden işbaşı yapabilecek. Bunun yanı sıra, kapanma döneminde ücretsiz çalışmak zorunda kalan hava trafik kontrolörü ya da havalimanlarında görevli güvenlik personeli gibi kritik sektörlerdeki 60 binden fazla kişi de yeniden maaş almaya başlayacak.

Beyaz Saray'da, aralarında Cumhuriyetçi Partili Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'un da bulunduğu çok sayıda vekilin huzurunda geçici bütçeyi imzalayan Trump, "Bugün, asla bize şantaj uygulanmasına izin vermeyeceğimize dair net bir mesaj gönderiyoruz" diyerek muhalefetteki Demokratları hedef aldı.

Johnson da, Temsilciler Meclisi'nde oylama öncesinde, kapanma ile ilgili Demokratları eleştirerek, "Bunun (kapanmanın) ağrılara neden olacağını biliyorlardı, buna rağmen yaptılar" dedi. Daha sonra yapılan oylamada geçici bütçe, 209 hayır oyuna karşı 222 evet oyuyla kabul edildi. Kongre'nin diğer kanadı Senato, söz konusu bütçeyi gerekli çoğunlukla Pazartesi günü onaylamıştı.

Demokratlar kendi içinde tartışıyor

1 Ekim tarihinden bu yana süregelen kapanmanın sona ermesi için Cumhuriyetçi senatörlerin Demokratlarla haftalar boyu yaptığı görüşmelerde geçen Pazar günü anlaşma sağlanmıştı. Ancak varılan uzlaşma, temel taleplerinin kabul görmediğini öne süren çok sayıda Demokrat Partili nedeniyle muhalafet partisi içindeki herkes tarafından benimsenmiş değil.

İki parti arasında yapılan görüşmelerde en önemli konu başlıklarından birini sağlık hizmetleri oluşturuyordu. Demokratlar, sene sonunda sağlık sigortalarının süresi bitecek olan ihtiyaç sahipleri için bütçede ek bir gider kalemi olmasını istemiş, Cumhuriyetçiler ise konunun, kapanmanın sona erdirilmesinin ardından ele alınmasında ısrar etmiş ve bunu kabul ettirmişti.

Yüz binlerce kişiyi etkileyen kapanma dönemi

1 Ekim'de başlayan kapanma döneminde, federal kurum ve kuruluşlarda çalışan yüz binlerce kişinin maaşı ödenememiş, kamu tarafından yerine getirilen çok sayıda hizmet ya kısıtlanmış ya da tamamen durdurulmuştu. Bu bağlamda gıda yardımına muhtaç kişiler için uygulanan Ek Beslenme Yardım Programı (SNAP) da uygulanmamıştı.

Ayrıca yaklaşan tatil sezonu öncesinde hava trafiğinde yaşanan aksaklıklar da siyasiler üzerinde, kapanmanın sona erdirilmesi için büyük bir kamuoyu baskısı oluşturmuştu.

Başkan Trump'ın imzası ile yürürlüğe giren geçici bütçe adından da anlaşılacağı üzere geçici bir çözüm sağlıyor. Normal şartlar altında ABD'de kamu harcamalarının belirlendiği bütçenin 1 Ekim'den önce Kongre tarafından onaylanması gerekiyordu. Ancak bu süreye sık sık uyulmadığı için devreye kısa vadeli geçici bütçeler giriyor. Ülkede 1 Ekim'de başlayan bütçe yılı, bir sonraki sene 30 Eylül'de sona eriyor.

Bütçe görüşmelerinin hemen her defasında yoğun siyasi tartışmalara neden olduğu ABD'de daha önce onlarca kez kapanma yaşanmış, ancak bunların çoğu bir-iki gün sürmüştü. Bugün itibarıyla sona eren 43 günlük kapanma döneminden önce, ülke tarihinin en uzun süreli kapanması Donald Trump'ın ilk başkanlık döneminde yaşanmış ve 35 gün sürmüştü.

AFP / ET,MUK