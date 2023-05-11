ABD'de 42. madde uygulamasının sona ermesine saatler kala Bakan Mayorkas göçmenleri uyardı Açıklaması

NEW ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesini kolaylaştıran "42. madde" uygulamasının sona ermesine saatler kala yasa dışı yollardan ülkeye girmemeleri konusunda göçmenleri uyardı.

Mayorkas, Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında konuştu.

ABD'de düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesini kolaylaştıran "42. madde" uygulamasının yerel saatle bugün 23.59'da sona ermesiyle ilgili Mayorkas, güney sınırından gelen göçmenlerin bundan sonra Kovid-19 salgını öncesi geçerli olan ve göçmenlerin sınır dışı edilmesi süreçlerini belirleyen 8. madde uygulamasının geçerli olacağını ifade etti.

Mayorkas, gece yarısından itibaren güney sınırından ülkeye yasa dışı giriş yapmaya çalışanların en az 5 yıllık yeniden giriş yasağı ve cezai yaptırımlar dahil daha sert sonuçlara tabi tutulacağını aktardı. Bakan Mayorkas, "makul bir zulüm altında olmayan" göçmenlerin sınır dışı edileceğini bildirdi.

Bu kapsamda 24 bin sınır devriyesi görevlileri, binlerce asker ve sığınma memuru ile ilgili hukuki personelin sınırda görev yapacağını belirten Mayorkas, gelecek günlerde zorluklarla karşılaşmayı beklediklerini ancak bunlara karşı hazırlıklı olduklarını anlattı.

Bakan Mayorkas, bu mali yılın ilk yarısında 665 bin kişinin sınır dışı edildiği bilgisini paylaştı.

"Sınırlarımız açık değil"

Mayorkas, "Çok net olmak istiyorum, sınırlarımız açık değil. Hukuka aykırı şekilde ve yasal bir dayanak olmaksızın sınırımızı geçen kişiler derhal işleme alınacak ve sınır dışı edilecektir." ifadesini kullandı.

Öte yandan, göçmenleri insan kaçakçıları konusunda uyaran Mayorkas, kaçakçıların göçmenlere yanlış bilgiler yaydığına dikkati çekti. Mayorkas, göçmen sorunuyla mücadele etmek için yasal, güvenilir ve insancıl yollar geliştirdiklerini belirterek, bölgedeki ortaklarıyla da bu kapsamda işbirliği yaptıklarını ve bunun sonuç verdiğini söyledi.

42. madde uygulamasının bitecek olması nedeniyle çok sayıda göçmenin sınırlara geleceğini tahmin ettiklerini dile getiren Mayorkas, halihazırda zaten çok sayıda göçmenin sınırlara geldiğini kaydetti.

Mayorkas, bu sürece iki yıldır hazırlandıklarını belirterek, planlarının zaman alsa da sonuç vereceğini savundu.

Bakan Mayorkas Kongre'yi suçladı

"Göçmenler ülkesiyiz, aynı zamanda kanunlar ülkesiyiz." diyen Mayorkas, diğer yandan göçmenlik düzenlemelerinin yetersiz olduğunu ve bunun suçlusunun Kongre olduğunu vurguladı.

Kongrenin "bozuk ve modası geçmiş bir göçmenlik sistemini" modernize etmek için gerekli adımları atmadığını söyleyen Mayorkas, 1990'lardan kalma bir göçmenlik sistemiyle çalıştıklarını aktardı.

42. madde tartışmaları

ABD'de eski Başkan Donald Trump yönetimince 2020'de Kovid-19 salgını nedeniyle "kamu sağlığı" sebep gösterilerek uygulamaya konulan halk sağlığı yasasının bir bölümünü oluşturan "42. madde" düzenlemesi, insani koruma talep eden düzensiz göçmenlerin reddedilerek Meksika'ya sınır dışı edilmelerini kolaylaştırmak için kullanılmıştı.

ABD'de mevcut Joe Biden yönetimi de "insani bir sığınma sistemi" tasarlama vaadiyle uygulamanın devamına karar vermişti.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, 42. maddenin sona erecek olması nedeniyle iç göç makamlarını desteklemek için 2 Mayıs'ta ülkenin güney sınırına 1500 asker konuşlandıracağını duyurmuştu.

Cumhuriyetçiler, Biden yönetimini yasa dışı göç, insan ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi konularda yeterli önlemleri almamakla, bazı Demokratlar ise Biden'ın bu sene başında duyurduğu yeni göçmenlik düzenlemelerini Trump dönemini aratmayacak şekilde "göçmen karşıtı" olmakla suçluyor.

ABD medyasında, Meksika sınırına yakın bölgelerde yaklaşık 150 bin düzensiz göçmenin ülkeye girmek için sınır dışı edilmeyi kolaylaştıran "42. madde" uygulamasının kaldırılmasını beklediği iddiaları yer almıştı.

Teksas eyaletine bağlı El Paso kentinin Belediye Başkanı Oscar Leeser, bugün, son 24 saatte sınıra 10 binden fazla düzensiz göçmenin geldiğini ve bu kişilerin sınırda sıraya geçerek ülkeye girmek için 42. maddenin kalkmasını beklediklerini ifade etti.