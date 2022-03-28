ABD'de 40'a yakın aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 20 yaralı - Haberler

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ABD'de 40'a yakın aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 20 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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ABD'deki Interstate 81 eyaletler arası yolun Pensilvanya eyaleti kısmında yaklaşık 40 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

ABD'deki Interstate 81 eyaletler arası yolun Pensilvanya eyaleti kısmında yaklaşık 40 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

ABD'de yaklaşık 40 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza, Interstate 81 eyaletler arası yolun Pensilvanya eyaleti kısmında Schuylkill ilçesi yakınlarında yaşanırken, eyaletler arası yolun kuzey yönünün trafiğe kapandığı bildirildi.

Schuylkill İlçe Acil Durum Yönetimi Ofisi Koordinatör Yardımcısı John Blickley yaptığı açıklamada, kar fırtınasının görüş mesafesini düşürdüğünü ve muhtemelen kazaya bunun neden olduğu üzerinde durduklarını aktardı. Dört farklı ilçeden acil durum personelinin kazaya müdahale ettiğini bildiren Blickley, yaklaşık 20 kişinin tedavi için bölge hastanelerine kaldırıldığını açıkladı.

Kazaya çok sayıda tır ve kamyon da karışırken, 3 tır ve birçok araçta yangın çıktı.

(İHA)

ABD'de 40'a yakın aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 20 yaralı

ABD'de 40'a yakın aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 20 yaralı

ABD'de 40'a yakın aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 20 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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