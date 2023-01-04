ABD'de 4 üniversitelinin öldürülmesiyle suçlanan Kohberger, Idaho'da yargılanacak

NEW ABD'nin Idaho eyaletinde, Kasım ayında 4 üniversite öğrencisinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Bryan Christopher Kohberger (28) Pensilvanya'daki mahkemede Idaho'da yargılanmak istediğini söyledi.

NEW ABD'nin Idaho eyaletinde, Kasım ayında 4 üniversite öğrencisinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Bryan Christopher Kohberger (28) Pensilvanya'daki mahkemede Idaho'da yargılanmak istediğini söyledi.

Monroe İlçe Mahkemesine kırmızı tulumla getirilen cinayet zanlısı Kohberger, Yargıç Margherita Worthington'a haklarından feragat ettiğini ve Idaho eyaletine dönmek istediğini ifade etti.

Kohberger, Worthington'ın dört adet birinci derece cinayetten tutuklanmasına itiraz etme hakkından feragat ettiğinin farkında olup olmadığı sorusuna "Evet farkındayım, feragat ediyorum." diye cevap verdi.

Zanlı, kendisine destek açıklamasında bulunan anne babasının da hazır bulunduğu duruşmada Idaho'da yargılanmasının önünü açan iade belgesini imzaladı.

Kohberger, Pensilvanya'da tutuklandığı için, eyaletler arası iadeyi reddetme veya kendi isteğiyle Idaho'ya dönme fırsatına sahipti.

Indiana polisi zanlıyla ilgili görüntü paylaştı

Öte yandan, Indiana Eyalet Polisi, mahkemenin hemen sonrasında zanlı Kohberger ve babasının bulunduğu arabayı eyaletler ararası otoyolda seyrederken durduğu görüntüleri paylaştı.

Polisin vücut kamerasından görünen aracın, cinayetin işlendiği evin yakınlarında görülen ve Idaho polisi tarafından aranan beyaz Hyundai Elantra olduğu görüldü.

Söz konusu tarihte zanlı (15 Aralık) hakkına bir arama bilgisi olmayan polisin Kohberger'i, trafik kurallarıyla ilgili bir uyarının ardından salıverdiği kaydedildi.

Olay

Idaho Üniversitesi öğrencileri Ethan Chapin (20), Madison Mogen (21), Xana Kernodle (20) ve Kaylee Goncalves (21) 13 Kasım'da evlerinde ölü bulunmuş, polis olay yerinde şüpheliye ait silah ya da eşya bulunamadığını açıklamıştı.

Üniversitesi kampüsünün bulunduğu Moskova kentinde 7 yıl aradan sonra işlenen ilk cinayet olan ve ülkede büyük yankı uyandıran olayın faili yaklaşık 6 haftadır aranıyordu.

Kohberger, söz konusu cinayetle ilgili olarak cuma günü Pennsylvania'daki ailesine ait evde yerel polis ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ekiplerince tutuklanmıştı.