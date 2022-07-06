ABD'de 4 Temmuz saldırganının Wisconsin'da ikinci bir saldırı planladığı açıklandı

NEW ABD'nin llinois eyaletinde, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında düzenlediği saldırıyla 7 kişinin ölümüne ve en az 30 kişinin yaralanmasına sebep olan Robert E. Crimo'nun ikinci bir saldırı planladığı anlaşıldı.

Lake İlçesi Şerif Ofisinden Başkan Yardımcısı Christopher Covelli, Şikago yakınlarındaki Highland Park'ta düzenlediği saldırıda 7 kişiyi öldüren Crimo'nun Wisconsin eyaletinde ikinci bir saldırı planladığını, fakat buna hazır olmadığını düşünüp yarı yoldan döndüğünü belirtti.

Covelli, 7 kez birinci derece cinayetle suçlanan beyaz Amerikalının ani karar değişikliğiyle Illinois'e dönmesi sonucu yakalandığını, daha sonra gerçekleştirmeyi düşündüğü muhtemel ikinci saldırının böylece önlenmiş olduğunu ifade etti.

Illinois'teki mahkemede hakimin Crimo'nun kefaletsiz olarak tutuklu yargılanmasına karar verdiği, polisin, saldırının gerçekleştirildiği çatı katında 83 mermi ve 3 sarjör bulduğu kaydedildi.

Ayrıca 5 silaha sahip olduğu belirtilen Crimo'nun silah ruhsatı alabilmesi için babasının sponsor olduğu bilgisi paylaşıldı.