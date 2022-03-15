ABD'de 4 kişinin öldüğü vinç kazasının mağdurlarına 100 milyon dolar tazminat - Haberler

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ABD'de 4 kişinin öldüğü vinç kazasının mağdurlarına 100 milyon dolar tazminat

AA - Islam Doğru - Güncel
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ABD'de 4 kişinin öldüğü vinç kazasının mağdurlarına 100 milyon dolar tazminat

NEW ABD'nin Washington eyaletine bağlı Seattle şehrinde 2019'da 4 kişinin öldüğü inşaat vinci kazası davasında ailelere 100 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verildi.

NEW ABD'nin Washington eyaletine bağlı Seattle şehrinde 2019'da 4 kişinin öldüğü inşaat vinci kazası davasında ailelere 100 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verildi.

Kazada ölen ve yaralanan kişilerin yakınları tarafından açılan davada jüri, inşaat firmasını kusurlu buldu.

Jüri, kazada hayatını kaybeden ve yaralananların ailelerine toplam 100 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verdi.

Şehirdeki yeni Google Seattle kampüsündeki bir inşaat vincinin 28 Nisan 2019'da kuvvetli rüzgar nedeniyle caddedeki 6 aracın üzerine düşmesi sonucu 4 kişi yaşamını yitirmiş, 3 kişi de yaralanmıştı.

AA / Islam Doğru - Güncel

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