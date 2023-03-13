ABD'de 3 yaşındaki çocuğun oynadığı silahın ateş alması sonucu 4 yaşındaki ablası öldü

NEW ABD'nin Teksas eyaletinde 3 yaşındaki kız çocuğunun oynadığı silahın ateş alması sonucu 4 yaşındaki ablasının öldüğü bildirildi.

Harris Bölge Şerifi Ed Gonzalez, yerel basına yaptığı açıklamada, olayın Houston kentinde bir apartman dairesinde meydana geldiğini belirtti.

Olay sırasında ebeveynlerin diğer odada olduğunu aktaran Gonzalez, çocukların başka odada gözetimsiz bırakıldığını söyledi.

Gonzalez, "3 yaşındaki çocuk yarı otomatik dolu silahı eline almış. Aile fertleri silah sesini duyduktan sonra odaya koşmuş ve vurulan 4 yaşındaki çocuğun tepki vermediğini görmüş. Bunun üzerine polisi aramışlar." açıklamasında bulundu.

Benzer trajik durumların daha önce de meydana geldiğini ifade eden Gonzalez, 4 yaşındaki çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

ABD'de silahlanma

ABD, dünyada kişi başına en fazla ateşli silahın düştüğü ülke olarak ön plana çıkıyor. Silaha erişimin son derece kolay olduğu ABD'de, silah alma ve taşıma en önemli anayasal haklardan biri olarak görülüyor.

ABD Anayasası'nda 1791'de yapılan ilk 10 düzenleme arasında, sivil halkın silah sahibi olma ve taşıma özgürlüğünü anayasal garanti altına alan meşhur "İkinci Düzenleme" (Second Amendment) bulunuyor.