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ABD'de 3 İranlı hakkında bilgisayar korsanlığı suçlamasıyla iddianame hazırlandı

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ABD'de 3 İranlı hakkında bilgisayar korsanlığı suçlamasıyla iddianame hazırlandı

ABD'de 3 İran vatandaşı, ABD'de ile birçok ülkedeki Amerikan firmalarını hedef alan bilgisayar korsanlığı ve zorla para alma ile suçlandı.

ABD'de 3 İran vatandaşı, ABD'de ile birçok ülkedeki Amerikan firmalarını hedef alan bilgisayar korsanlığı ve zorla para alma ile suçlandı.

ABD Adalet Bakanlığının bugün kamuoyuyla paylaştığı iddianameye göre, 3 İran vatandaşı hakkında New Jersey'deki federal mahkemede dava açıldı.

Söz konusu kişilerin bağlı olduğu suç örgütünün, Pennsylvania'daki bir kadın sığınma evini, Mississippi'deki bir elektrik dağıtım firmasını ve New Jersey'deki bir belediyeyi hedef aldığı belirtildi.

İddianamede bu kişilere, "bilgisayar korsanlığı" ve "zorla para alma" suçlamaları yöneltildi.

Bu kişilerin İran hükümeti adına çalıştığına ilişkin herhangi bir iddia yer almadı ancak söz konusu kişiler, bugün ABD Ticaret Bakanlığı tarafından İran Devrim Muhafızlarıyla bağlantılı bilişim firmaları için çalıştıkları gerekçesiyle yaptırım listesine alınmışlardı.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

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