ABD'de 2024 Başkanlık Seçimleri Tartışması: Nikki Haley Öne Çıkıyor

ABD'de 2024'te yapılacak başkanlık seçimleri yaklaşırken 4 Cumhuriyetçi başkan aday adayını karşı karşıya getiren canlı yayın, anketlerde puanları giderek artan Nikki Haley ile diğer üç isim arasındaki tartışmaya dönüştü.

ABD'de 2024'te yapılacak başkanlık seçimleri yaklaşırken 4 Cumhuriyetçi başkan aday adayını karşı karşıya getiren canlı yayın, anketlerde puanları giderek artan Nikki Haley ile diğer üç isim arasındaki tartışmaya dönüştü.

ABD'nin Alabama eyaletinde gerçekleştirilen ve Cumhuriyetçi başkan aday adayları Florida Valisi Ron DeSantis, eski ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, girişimci Vivek Ramaswamy ve eski New Jersey Valisi Chris Christie, 4. kez canlı yayında karşı karşıya geldi.

Iowa'da 15 Ocak 2024'te gerçekleştirilecek ilk ön seçimlere 6 hafta kala Cumhuriyetçi aday adaylarını bir araya getiren tartışmaya eski Başkan Donald Trump ise katılmadı.

Ağırlıklı olarak iç politika konularının ele alındığı tartışmada DeSantis, Christie ve Ramaswamy'nin Trump yerine daha fazla Haley'ye hemen her başlıkta yüklenmesi dikkati çekti. Son haftalarda rakiplerinin yavaş yavaş önüne geçen Haley, birçok başlıkta sahnedeki diğer adayların yoğun eleştirilerine yanıt vermek durumunda kaldı.

Trump için "fazla yaşlı", "başkanlığa uygun değil" ve "yarıştaki en büyük engel" değerlendirmelerinin yapıldığı tartışmada aday adayları arasında kimin Joe Biden'ı yenebileceği tartışması yaşandı. Haley, başkanlık seçimlerinde kendisinin en büyük şansa sahip olduğunu ve Trump yerine kendisinin aday olması halinde Biden'ı yenebileceğini iddia etti.

Haley, anketlerde yükseliyor

Son haftalardaki canlı yayın performansıyla öne çıkan ve Trump'ın ardından anketlerde ikinci durumdaki Florida Valisi DeSantis ile arayı iyice kapatan Haley, Alabama'daki tartışmada da izleyicilerin beğenisini topladı.

Sosyal medyaya yansıyan muhafazakar seçmenin yorumlarında Haley'nin Trump'ın dışındaki en güçlü isimlerden biri olduğu değerlendirmesi öne çıktı.

Çin'in Amerikan politikası üzerindeki etkisinin de tartışıldığı canlı yayında Haley, Güney Carolina Valisi iken bu eyalete Çin yatırımlarını getirerek bu ülkeye alan açmakla suçlandı.

Anketlerde Trump açık ara önde, DeSantis ile Haley kıyasıya rekabette

ABD'de seçim anketlerini derleyen Real Clear Politics'te yer alan verilere göre Trump, yüzde 61 ortalama ile Cumhuriyetçi seçmen arasında halen en güçlü başkan adayı olarak öne çıkıyor. Onu yüzde 13,5 ile DeSantis takip ederken, son haftalarda çıkış yakalayan Haley ise yüzde 10,3 düzeyinde desteğe sahip durumda.

Aralarında eski Bakan Yardımcısı Mike Pence'in de olduğu çok sayıda ismin yarıştan çekildiği Cumhuriyetçi Parti adaylık rekabetinde Trump, rakiplerinin ciddi şekilde önünde bulunuyor.

Öte yandan başkanlık yarışına ilişkin anketlerde ise Trump yüzde 46,6 ile Biden'a üstünlük sağlarken, anketlerde Biden'a yüzde 44,5 düzeyinde destek çıkıyor.

ABD'de 60. başkanlık yarışı 5 Kasım 2024'te yapılacak.