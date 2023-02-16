ABD'de 2022'deki Doğal Afetler Sonucu Milyonlarca Kişi Evlerini Terk Etti

2022'deki şiddetli hava olaylarından en fazla etkilenen eyaletler Florida ve Louisiana oldu.

Ian Kasırgası sonrası ABD'nin Florida eyaletinin Fort Myers kenti görülüyor, 4 Ekim 2022. (Fotoğraf: Rolando López/Xinhua)

2022'deki şiddetli hava olaylarından en fazla etkilenen eyaletler Florida ve Louisiana oldu. Florida'da 888.000'den fazla kişi, Louisiana'da ise 368.000'den fazla kişi yerinden oldu.

NEW YORK, 16 Şubat (Xinhua) -- Doğal afetler 2022 yılında ABD'de tahminen 3,4 milyon insanın evlerini terk etmesine yol açtı. NBC News'in hafta sonu yayımlanan ve Nüfus Bürosu'nun bu yılın başlarında topladığı verilere dayandırdığı haberine göre bu durum, iklime bağlı hava olaylarının Amerikan topluluklarını nasıl değiştirmeye başladığını gösteriyor.

Bu insanların büyük çoğunluğu kasırgalar nedeniyle yerlerinden oldu. Bunu seller ardından yangınlar ve hortumlar takip etti. Yaklaşık yüzde 40'ı bir hafta içinde evlerine geri dönerken, yaklaşık yüzde 16'sı evlerine dönmedi (ve belki asla dönemeyecek) ve yüzde 12'sinin tahliye süresi ise altı ayı geçti.

Haberde Columbia Üniversitesi Sabin İklim Değişikliği Hukuku Merkezi Direktörü Michael Gerrard'ın şu sözlerine yer verildi: "Bu sayılar endişe verici. Bu sayılar, insanın gelişmekte olan bir ülkede olmasını bekleyebileceği türden sayılar. ABD'de bu sayılarla karşılaşmak dehşet verici... Bu durum önümüzdeki yıllarda daha da kötüleşecek çünkü iklim değişikliği aşırı hava olaylarının daha sık ve daha şiddetli hale gelmesine yol açıyor."

Bazı eyaletler 2022'deki şiddetli hava olaylarından diğerlerine göre daha fazla etkilendi. Nüfusa göre değerlendirme yapıldığında en fazla etkilenen eyaletler Florida ve Louisiana oldu. Florida'da 888.000'den fazla kişi, Louisiana'da ise 368.000'den fazla kişi yerinden oldu.