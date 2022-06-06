ABD'de 2022 Atlantik kasırga sezonunun ilk fırtınası Alex, Bermuda bölgesine yöneliyor - Haberler

ABD'de 2022 Atlantik kasırga sezonunun ilk fırtınası Alex, Bermuda bölgesine yöneliyor ABD'de Atlantik kasırga sezonunun ilk tropikal fırtınası Alex'in, Bermuda bölgesine doğru yöneldiği bildirildi. ABD'de Atlantik kasırga sezonunun ilk tropikal fırtınası Alex'in, Bermuda bölgesine doğru yöneldiği bildirildi. ABD Ulusal Kasırga Merkezinden (NHC) yapılan açıklamada, dün gece kasırganın saatte 110 kilometre hızla Bermuda'ya doğru ilerlediği belirtildi. Tropikal fırtınanın bugün Bermuda bölgesinde etkisini göstermesinin beklendiği kaydedildi. "Fırtına" uyarısı yapılan Ada'da, uzmanlar, 25 ila 50 milimetre yağış görülebileceğini aktardı. Bermuda Ulusal Güvenlik Bakanı Michael Weeks, acil servis ekiplerinin fırtınayı takip ettiğini söyledi. Florida'da şiddetli yağışlara, su basmasına ve elektrik kesintilerine neden olan Alex fırtınası, Küba'da da etkisini göstermişti. AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel Tam Gemi Şok Denemeleri Güncel Haberler

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