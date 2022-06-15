ABD'de 2020 yılında her 5 hamile kadından biri kürtaj yaptırdı - Haberler

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ABD'de 2020 yılında her 5 hamile kadından biri kürtaj yaptırdı

AA - Mücahit Oktay - Güncel
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ABD'de 2020 yılında her 5 hamile kadından biri kürtaj yaptırdı

NEW ABD'de yapılan araştırmaya göre, ülkedeki kürtaj oranı 2017'yi takip eden 3 yılda giderek artarken, 2020'de her beş gebelikten biri kürtajla sonlandırıldı.

NEW ABD'de yapılan araştırmaya göre, ülkedeki kürtaj oranı 2017'yi takip eden 3 yılda giderek artarken, 2020'de her beş gebelikten biri kürtajla sonlandırıldı.

Guttmacher Enstitüsünün raporuna göre, ABD'de kürtaj sayısı ve oranı uzun bir düşüşün ardından 2017'den itibaren yükselişe geçti ve 2020'de gebelik sonlandırma oranı yüzde 20'ye çıktı.

Kürtaj hakkını destekleyen araştırma grubu Guttmacher Enstitüsünün raporunda, 2020'de ABD'de 930 binden fazla hamileliğin kürtajla sonlandırıldığı bilgisine yer verildi.

ABD Yüksek Mahkemesince 1973'te serbest bırakılmasından sonra kürtaj oranının 2017'de en düşük seviyeye (862 bin) indiği, 2020'de sonlandırılan gebeliklerin yüzde 54'ünde "kürtaj hapı" yönteminin tercih edildiği belirtildi.

George Washington Üniversitesi Profesörü Sara Rosenbaum, kürtaj yaptıran kadınların artan sayısının "bir ihtiyacı ortaya koyduğunu" söyleyerek yasaklanması halinde "hayati bir hizmete erişim için ne kadar yıkıcı olacağına" vurgu yaptı.

Kürtaja sıcak bakmayan Ulusal Yaşam Hakkı Komitesi Başkanı Carol Tobias, "Eğer eyaletler kürtaj için para ödüyorsa, umarım doğumu nasıl destekleyebilecekleri konusunu da araştırıyorlardır. Böylece bir kadın, kürtajın en iyi veya tek seçenek olduğunu düşünmek zorunda kalmaz." ifadesini kullandı.

AA / Mücahit Oktay - Güncel

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