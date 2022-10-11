ABD'de 1161 kilogramlık balkabağı rekor kırdı

HALF MOON ABD'nin Minnesota eyaletinden Travis Gienger, Kuzey Kaliforniya'da her yıl düzenlenen balkabağı tartma yarışmasını kazandı.

Yetiştirdiği 2 bin 560 pound (1161 kilogram) ağırlığındaki balkabağı ile Kuzey Kaliforniya'da düzenlenen yarışmanın galibi olan Gienger, geçen hafta da New York'ta bir yetiştiricinin 2 bin 554 pound ağırlığındaki balkabağını geçerek rekor kırdı.

Guinness Rekorlar Kitabı'na göre, "dünyanın en ağır balkabağı" rekorunu, 2021'de 2 bin 702 pound ağırlığındaki balkabağıyla İtalya'da bir çiftçi elinde tutuyor.