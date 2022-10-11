ABD'de 1161 kilogramlık balkabağı rekor kırdı
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HALF MOON ABD'nin Minnesota eyaletinden Travis Gienger, Kuzey Kaliforniya'da her yıl düzenlenen balkabağı tartma yarışmasını kazandı.
HALF MOON ABD'nin Minnesota eyaletinden Travis Gienger, Kuzey Kaliforniya'da her yıl düzenlenen balkabağı tartma yarışmasını kazandı.
Yetiştirdiği 2 bin 560 pound (1161 kilogram) ağırlığındaki balkabağı ile Kuzey Kaliforniya'da düzenlenen yarışmanın galibi olan Gienger, geçen hafta da New York'ta bir yetiştiricinin 2 bin 554 pound ağırlığındaki balkabağını geçerek rekor kırdı.
Guinness Rekorlar Kitabı'na göre, "dünyanın en ağır balkabağı" rekorunu, 2021'de 2 bin 702 pound ağırlığındaki balkabağıyla İtalya'da bir çiftçi elinde tutuyor.
Kaynak: AA / Güncel