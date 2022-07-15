ABD'de 1000'den Fazla Maymun Çiçeği Vakası Bildirildi - Haberler

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ABD'de 1000'den Fazla Maymun Çiçeği Vakası Bildirildi

Xinhua - Güncel
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ABD'de 1000'den Fazla Maymun Çiçeği Vakası Bildirildi

LOS ANGELES, 14 Temmuz (Xinhua) -- ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) son verilerine göre, ABD'de Çarşamba günü itibarıyla 43 eyalette 1000'den fazla onaylanmış maymun çiçeği vakası bildirildi.

LOS ANGELES, 14 Temmuz (Xinhua) -- ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) son verilerine göre, ABD'de Çarşamba günü itibarıyla 43 eyalette 1000'den fazla onaylanmış maymun çiçeği vakası bildirildi. CDC verilerinin gösterdiğine göre, Kaliforniya 161 ile en fazla vakaya sahip, bunu 159 vaka ile New York ve 152 vaka ile Illinois izliyor. ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı'nın son verilerine göre, çiçek hastalığı ve maymun çiçeği hastalığını önlemek için belirlenen ve ABD Gıda ve İlaç İdaresi tarafından lisanslanan 132.000 dozdan fazla Jynneos aşısı Salı günü ülke çapında dağıtıldı. Ancak uzmanlar, vakalar arttıkça maymun çiçeği aşılarının yerel düzeyde yetersiz kalmaya devam ettiğini belirtti.

Xinhua / Güncel

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