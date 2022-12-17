ABD'de 100 Kadar Starbucks Mağazasında Çalışanlar Greve Gitti Güncel Haberler LOS ANGELES, 17 Aralık (Xinhua) -- Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentinde, bir Starbucks şubesinin yanına yerleştirilen grev tabelasının yanından geçen bir adam görülüyor, 16 Aralık 2022. LOS ANGELES, 17 Aralık (Xinhua) -- Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentinde, bir Starbucks şubesinin yanına yerleştirilen grev tabelasının yanından geçen bir adam görülüyor, 16 Aralık 2022. ABD genelinde 100 kadar mağazada görev yapan Starbucks çalışanları Cuma günü üç günlük grev başlatmıştı. Bu, Starbucks tarihinde ülke çapında koordine edilen en uzun süreli grev. (Fotoğraf: Zeng Hui/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Tam Gemi Şok Denemeleri Los Angeles Starbucks Güncel Haberler

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