ABD'de 100'den Fazla Çocuk Gripten Öldü

LOS ANGELES, 24 Şubat (Xinhua) -- ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) Cuma günü açıkladığı son verilere göre ABD'de 2022-2023 grip sezonu içinde şu ana kadar 115 çocuğun gripten hayatını kaybettiği bildirildi.

LOS ANGELES, 24 Şubat (Xinhua) -- ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) Cuma günü açıkladığı son verilere göre ABD'de 2022-2023 grip sezonu içinde şu ana kadar 115 çocuğun gripten hayatını kaybettiği bildirildi.

CDC'nin tahminlerine göre ABD'de bu sezon şu ana kadar en az 25 milyon grip vakası, grip kaynaklı 280.000 hastaneye yatış ve 18.000 ölüm meydana geldi.

Ülkede grip kaynaklı hastaneye yatış sayısı ve haftalık oranı düşmeye devam ediyor. CDC verilerine göre 18 Şubat'ta sona eren haftada grip nedeniyle yaklaşık 1.800 kişi hastaneye yatırıldı.

CDC, gribin etkinliği devam ettiği sürece altı ay ve üzeri yaşlardaki herkese yıllık grip aşısı olmaları konusunda tavsiyede bulunuyor.

Grip tedavisi için kullanılabilecek reçeteyle verilen antiviral ilaçların olduğunu söyleyen CDC, bu ilaçlara mümkün olan en erken şekilde başlanması gerektiğini hatırlattı.