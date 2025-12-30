Haberler

ABD Dışişleri Bakanlığı, Danimarka'ya 1,8 milyar dolar değerindeki askeri ekipman satışını onayladı

Güncelleme:
ABD Dışişleri Bakanlığı, Danimarka'ya yaklaşık 1,8 milyar dolar değerinde P-8A deniz devriye ve keşif uçağı satışını onayladı. Bu satış, Danimarka'nın güvenliğini artırmayı ve NATO operasyonlarına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığına bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından Danimarka'ya askeri teçhizat satışına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Kararla ilgili bildirimin Kongre'ye iletildiği belirtilerek, söz konusu satışın "NATO üyesi olan Danimarka'nın güvenliğini artırarak ABD'nin dış politika hedeflerini ve ulusal güvenlik amaçlarını" destekleyeceği vurgulandı.

Açıklamada, satışın NATO operasyonlarına katılabilecek bir güç sağlayarak Danimarka'nın mevcut ve gelecekteki tehditlerle başa çıkma kabiliyetini artıracağının altı çizilirken, bölgedeki askeri dengeyi değiştirmeyeceğinin öngörüldüğü kaydedildi.

Öte yandan Bakanlık açıklamasında, ana yüklenicinin Boeing şirketi olacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
