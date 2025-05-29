ABD, ÇKP ile Bağlantılı Çinli Öğrencilerin Vizelerini İptal Edecek

ABD, ÇKP ile Bağlantılı Çinli Öğrencilerin Vizelerini İptal Edecek
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Çin Komünist Partisi ile bağlantılı bazı öğrencilerin vizelerinin iptal edilmeye başlanacağını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, aralarında Çin Komünist Partisi (ÇKP) ile bağlantılı olanların da bulunduğu bazı Çinli öğrencilerin vizelerini iptal etmeye başlayacaklarını bildirdi.

Rubio, X sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklamada yaptı.

Bakan Rubio, "ABD, Çin Komünist Partisi ile bağlantıları olan veya kritik alanlarda eğitim görenler de dahil olmak üzere Çinli öğrencilerin vizelerini iptal etmeye başlayacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
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