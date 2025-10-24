Haberler

ABD, Çin'in Ticaret Anlaşmasına Uyumunu İnceliyor

Güncelleme:
ABD Ticaret Temsilciliği, Başkan Trump'ın döneminde imzalanan ticaret anlaşmasının Çin tarafından uygulanıp uygulanmadığını incelemek üzere soruşturma başlattı. Soruşturma, Çin'in taahhütlerini yerine getirip getirmediğini ve bu durumun ABD ticaretine etkilerini değerlendirecek.

ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), Başkan Donald Trump'ın ilk döneminde imzalanan ticaret anlaşmasına Çin'in uyup uymadığını incelemek üzere soruşturma başlattı.

USTR'den yapılan açıklamada, Çin'in birinci faz ticaret anlaşması kapsamındaki uygulamalarının incelenmesi amacıyla soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Çin'in anlaşma kapsamındaki taahhütlerini tamamen yerine getirip getirmediğinin, taahhütlerin yerine getirilmemesi durumunda ABD ticaretine yönelik olabilecek yük ve kısıtlamaların ve buna karşı alınması gereken önlemlerin inceleneceği belirtildi.

ABD ve Çin, Aralık 2019'da aylar süren müzakerelerin ardından birinci faz ticaret anlaşması üzerinde anlaşmaya varmıştı.

Ocak 2020'de imzalanan anlaşmayla Çin, fikri mülkiyet, teknoloji transferi, tarım ve finansal hizmetler alanlarında bozucu eylemleri, politikaları ve uygulamaları düzeltmek üzere yapısal değişiklikler yapmayı kabul etmişti.

ABD ile Çin arasındaki büyük ticaret açığı göz önüne alınarak Çin, ABD'den önemli miktarda ek mal ve hizmet satın almayı taahhüt etmişti.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Güncel


