ABD, Çin'in Gemi İnşa Kabiliyetine Karşı Güney Kore ve Japonya ile İşbirliği Yapacak

ABD Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Daryl Caudle, Çin'in gemi inşa kabiliyeti karşısında ülkesinin bu alanda Güney Kore ve Japonya ile işbirliğinin hayati önem taşıdığını bildirdi.

ABD'li Amiral Caudle, Japonya'nın başkenti Tokyo'da gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgesel nüfuzunu artıran Çin'in son dönemde geliştirdiği gemi inşa kabiliyetini "etkileyici" olarak niteledi.

Çin'in bu ay içinde hizmete aldığı yeni Fujian uçak gemisine değinen Caudle, "(Çin'in) Bu uçak gemilerini küresel olarak nasıl kullanacakları elbette benim de endişem." dedi.

Pekin yönetiminin yeni amfibi hücum gemisinin denizdeki deneme sürecini "yakından izlediklerini" bildiren Caudle, "Ne yapacaklarını göreceğiz. Bu büyük bir gemi ve çok yetenekli." diye konuştu.

Güney Kore ve Japonya ile işbirliğinin, "ABD'nin gemi inşa kabiliyeti için hayati önem taşıdığını" kaydeden Caudle "Japonya ve Güney Kore ile yapmaya hazır olduğumuz şey, ABD'nin gemi inşasını desteklemektir." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkesinin Avustralya dahil bölgesel müttefiklerle işbirliğinin geleceğine dair Caudle, "Çok sayıda dostunuz ve müttefikiniz olduğunda, bizim de oldukça büyük, birleşik bir gücümüz olur." yorumunu yaptı.

Ziyareti kapsamında Caudle, başkent Tokyo'nun güneyindeki Yokosuka Deniz Üssü ile yerel bir gemi tersanesini gezdi.