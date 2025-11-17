Haberler

ABD, Çin'in Gemi İnşa Kabiliyetine Karşı Güney Kore ve Japonya ile İşbirliği Yapacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Daryl Caudle, Çin'in gemi inşa kabiliyetinin artışını değerlendirerek, Güney Kore ve Japonya ile işbirliğinin önemini vurguladı. Caudle, bölgesel müttefiklerle birleşik bir güç oluşturmanın gerekliliğine dikkat çekti.

ABD Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Daryl Caudle, Çin'in gemi inşa kabiliyeti karşısında ülkesinin bu alanda Güney Kore ve Japonya ile işbirliğinin hayati önem taşıdığını bildirdi.

ABD'li Amiral Caudle, Japonya'nın başkenti Tokyo'da gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgesel nüfuzunu artıran Çin'in son dönemde geliştirdiği gemi inşa kabiliyetini "etkileyici" olarak niteledi.

Çin'in bu ay içinde hizmete aldığı yeni Fujian uçak gemisine değinen Caudle, "(Çin'in) Bu uçak gemilerini küresel olarak nasıl kullanacakları elbette benim de endişem." dedi.

Pekin yönetiminin yeni amfibi hücum gemisinin denizdeki deneme sürecini "yakından izlediklerini" bildiren Caudle, "Ne yapacaklarını göreceğiz. Bu büyük bir gemi ve çok yetenekli." diye konuştu.

Güney Kore ve Japonya ile işbirliğinin, "ABD'nin gemi inşa kabiliyeti için hayati önem taşıdığını" kaydeden Caudle "Japonya ve Güney Kore ile yapmaya hazır olduğumuz şey, ABD'nin gemi inşasını desteklemektir." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkesinin Avustralya dahil bölgesel müttefiklerle işbirliğinin geleceğine dair Caudle, "Çok sayıda dostunuz ve müttefikiniz olduğunda, bizim de oldukça büyük, birleşik bir gücümüz olur." yorumunu yaptı.

Ziyareti kapsamında Caudle, başkent Tokyo'nun güneyindeki Yokosuka Deniz Üssü ile yerel bir gemi tersanesini gezdi.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
Böcek ailesinin tamamının can verdiği faciada 4 tutuklama

Bir aile yok oldu! Türkiye'nin konuştuğu olayda çok sayıda tutuklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belediye otobüsünde, eşinin gözü önünde bıçaklandı

Belediye otobüsünde kan donduran olay! Yaşam savaşı veriyor
Cristiano Ronaldo'yu Dünya Kupası'nda bekleyen büyük tehlike

Onu izleyemeyebiliriz! Ronaldo'yu bekleyen büyük tehlike
Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu için yeni hamle

Süper Lig devinden Hakan için yeni hamle: 15 milyon euro'luk teklif
Sarallar suç örgütü liderinin söyledikleri duruşmaya damga vurdu

Sarallar suç örgütü liderinin söyledikleri duruşmaya damga vurdu
Belediye otobüsünde, eşinin gözü önünde bıçaklandı

Belediye otobüsünde kan donduran olay! Yaşam savaşı veriyor
Herkesin bozkurt işareti yaptığı düğüne damga vuran anne: Kızı müdahale etti

Annesinin yaptığı işareti gören kız hemen müdahale etti
Kongo'da bakan ve heyetini taşıyan uçak pistten çıktı

Bakan ve heyetini taşıyan uçak, alev alev yandı
Güncel rakam açıklandı: İşte Türkiye'de kalan Suriyeli sayısı

Güncel rakam açıklandı: İşte Türkiye'de kalan Suriyeli sayısı
İslam Memiş'ten yatırımcılara uyarı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin

Yatırımcıları böyle uyardı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin
Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var

Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var
Olay yaratan 'Otel odası' iddiası! Nagehan Alçı, sessizliğini bozdu

Olay yaratan "Otel odası" iddiası! Nagehan Alçı, sessizliğini bozdu
2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı

Görüntü Türkiye'den! 2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı
4 kişinin öldüğü zehirlenme faciasında ilk bulgu! Bu maddenin panzehiri yok

Anne, baba ve iki çocuğun öldüğü zehirlenme faciasında ilk bulgu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.