ABD, Çin Gemisinin Kıta Sahanlığında Faaliyetlerini İzliyor

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Çin bandıralı 'Xue Long 2' araştırma gemisinin Alaska açıklarında ABD'nin genişletilmiş kıta sahanlığı üzerinde faaliyet gösterdiği tespit edildi. ABD Sahil Güvenliği, gemiye müdahale ederek ABD’nin kaynaklarını koruma hakkının altını çizdi.

Çin bandıralı araştırma gemisinin, Alaska açıklarındaki ABD'nin genişletilmiş kıta sahanlığı (ECS) üzerinde faaliyet gösterdiği tespit edildi.

ABD Sahil Güvenliğinin internet sitesinden yapılan açıklamada, Çin Kutup Araştırma Enstitüsü tarafından işletilen "Xue Long 2" (Kar Ejderi 2) buzkıran gemisinin ABD'nin genişletilmiş kıta sahanlığı (ECS) sınırının 130 deniz mili içinde faaliyet gösterirken görüldüğü belirtildi.

Sahil Güvenliğe ait C-130J Hercules nakliye uçağının gemiye müdahale ettiği belirtilen açıklamada, "ABD'nin ECS'nin canlı ve cansız kaynaklarını koruma ve yönetme konusunda münhasır haklara sahip olduğu" vurgulandı.

Açıklamada, "ABD Sahil Güvenliği, ortakları ve diğer kurumlarla birlikte, toprak bütünlüğünü güvence altına almak ve kötü niyetli devlet faaliyetlerine karşı egemen çıkarları savunmak üzere ABD suları içinde ve yakınındaki yabancı hükümetlere ait gemi faaliyetlerini dikkatle izlemekte ve bunlara müdahale etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Şilan Turp - Güncel
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