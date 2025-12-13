WSJ: ABD güçleri, Çin'den İran'a giden bir gemiye baskın düzenleyip içindeki mallara el koydu

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD'nin geçen ay Çin'den İran'a giden bir gemiye Hint Okyanusu'nda baskın düzenlediğini ve gemideki askeri mallara el koyduğunu iddia etti.

WSJ'nin adının açıklanmasını istemeyen ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD'li güçler, Çin'den İran'a giden gemiye Sri Lanka'nın birkaç yüz mil açığında baskın düzenledi.

ABD'li güçler, geminin yoluna devam etmesinden önce gemideki askeri mallara el koydu.

ABD'nin baskından önce gemiyi bir süredir izlediğini bildiren yetkililer, İran'ın konvansiyonel silahlar için kullanabileceği değerlendirilen, el konulan malların imha edildiğini belirtti.

Yetkililer, ABD'nin son yıllarda ilk kez Çin'den gelen bir geminin yolunu kestiğini kaydederken, geminin sahibi ve ismi hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Operasyonu yürüttüğü belirtilen ABD Hint-Pasifik Komutanlığı, konuya ilişkin açıklama yapmayı reddetti.

ABD Venezuela açıklarında petrol tankerine el koymuştu

ABD Başkanı Trump, 10 Aralık'ta konuya ilişkin açıklama yaparak, Venezuela açıklarında petrol taşıyan bir tankere el koyduklarını duyurmuştu. Trump, söz konusu tankere "iyi bir gerekçeyle" el koyduklarını ve tankeri ellerinde tutacaklarını belirtmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, tankere "yaptırım altındaki İran Devrim Muhafızları Ordusuna (IRGC) petrol taşıdığı gerekçesiyle" el konulduğunu savunmuştu.

Venezuela ise olayı "açık bir hırsızlık" olarak nitelendirmiş ve bu durumu uluslararası mercilere taşıyacağını bildirmişti.