ABD, Cartel de los Soles'i Terörist Örgütler Listesine Ekliyor

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Venezuela merkezli suç örgütü Cartel de los Soles'in Yabancı Terörist Örgütler (FTO) listesine alınacağını açıkladı. Rubio, örgütün ulusal güvenlik için tehdit oluşturduğunu belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin Venezuela merkezli suç örgütü Cartel de los Soles'i Yabancı Terörist Örgütler (FTO) olarak tanımlayacağını bildirdi.

Rubio, 24 Kasım'da yürürlüğe girecek olan karar hakkında yaptığı yazılı açıklamasında, "Cartel de los Soles, Tren de Aragua ve Sinaloa Karteli gibi diğer örgütlerle birlikte, yarımküremizdeki şiddet olaylarının yanı sıra ABD ve Avrupa'ya uyuşturucu kaçakçılığından da sorumludur." ifadesini kullandı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve üst düzey yetkililerini grubu yönetmekle suçlayan Rubio, bunların "Venezuela'nın meşru hükümetini temsil etmediklerini" belirtti.

Rubio, ABD'nin Cartel de los Soles'i terör örgütleri listesine ekleyeceğini vurgulayarak, "Amerika Birleşik Devletleri, ulusal güvenlik çıkarlarımızı korumak ve uyuşturucu teröristlerine finansman ve kaynak sağlamayı engellemek için mevcut tüm araçları kullanmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Karayipler'deki hareketlilik

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararname kapsamında Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri uyuşturucu kaçakçılığı gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunun, Latin Amerika bölgesine ulaştığı belirtilmişti.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
