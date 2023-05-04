ABD Çalışma Bakanlığı: 10 Yaşında İki Çocuğun Mcdonald's'da Ücretsiz Çalıştırıldığı Tespit Edildi

WASHINGTON, 4 Mayıs (Xinhua) -- ABD Çalışma Bakanlığı, Kentucky eyaletinin Louisville kentinde McDonald's imtiyaz sahibi bir şirketin 10 yaşında iki çocuğu çalıştırdığının tespit edildiğini bildirdi.

WASHINGTON, 4 Mayıs (Xinhua) -- ABD Çalışma Bakanlığı, Kentucky eyaletinin Louisville kentinde McDonald's imtiyaz sahibi bir şirketin 10 yaşında iki çocuğu çalıştırdığının tespit edildiğini bildirdi.

Bakanlık, bu haftanın başında yaptığı açıklamada Ücret ve Saat İdaresi müfettişlerinin, 10 ayrı McDonald's işleten Louisville merkezli Bauer Food LLC şirketinin, 16 yaş altı 24 çocuğu, yasal olarak izin verilen saatlerin üzerinde çalıştığını tespit ettiğini söyledi.

Çocukların bazı dönemlerde okulların açık olup olmadığına bakmaksızın, yasalarda izin verilenin üzerinde saatler boyunca günlük ya da haftalık çalıştırıldığı belirtildi.

Müfettişler, 10 yaşın altında iki çocuğun çalıştırıldığını, zaman zaman bu çocukların gece 2.00'ye kadar çalışmak zorunda bırakıldığını ve bu çocuklara ödeme yapılmadığını tespit etti.

Müfettişler ayrıca asgari çalışma yaşının altında olan çocukların, yemek siparişlerini hazırlayıp dağıttığını, mağazayı temizlediğini, arabaya servis penceresinde çalıştığını ve kasiyerlik yaptığını belirledi.

ABD Çalışma Bakanlığı Ücret ve Saat İdaresi, bu iki çocuktan birinin, fritöz makinesinin kullanımında çalıştırıldığı bilgisine de ulaştı. ABD'de 16 yaş altındaki çocukların bu makineyi kullanması yasak.

Kentucky eyaletinin Louisville kentindeki Ücret ve Saat İdaresi Bölge Direktörü Karen Garnett-Civils yaptığı açıklamada, "İşverenler, genç çalışanları koruyan çocuk işçiliği yasalarını sık sık çiğniyor" dedi.

Garnett-Civils, "Hiçbir koşulda 10 yaşındaki bir çocuğun bir ayaküstü restoranda sıcak ızgaralar, fırınlar ve fritöz makinelerinin arasında çalışmasına izin verilmemelidir" diye ekledi.