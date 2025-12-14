Tom Barrack: Askerlerimize Yönelik Saldırı Karşılıksız Kalmayacak

(ANKARA) - ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye'de öldürülen iki ABD askerine ilişkin, "Şundan emin olun; herhangi bir askeri angajmanın gerekçesi ne olursa olsun, genç Amerikalı kahramanlarımızın anlamsız kaybı karşısında her Amerikalının yüreğindeki o sızıyı ve dayanılmaz acıyı hiçbir şey dindiremez. Başkan Trump, Savaş Bakanı Hegseth, Dışişleri Bakanı Rubio ve Amerika'nın askeri, siyasi ve diplomatik tüm mekanizması, genç askerlerimize yönelik bu saldırının karşılıksız kalmasına izin vermeyecektir" dedi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye'de öldürülen iki ABD askeri ile ilgili bir açıklama yaptı. Barrack, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bugün, Suriye'de iki kahraman Amerikalı askerin ve bir sivil tercümanın hayatını kaybettiği korkakça terörist pusuya uğramamızın bir gün ardından, acımız ve kararlılığımız noktasında kararlıyız. Bu saldırı, IŞİD'in yalnızca Suriye için değil, ABD anavatanının toprak bütünlüğü ve güvenliği dahil olmak üzere tüm dünya için süregelen tehdidini gözler önüne sermektedir.

Stratejimiz, sınırlı ABD operasyonel desteğiyle, IŞİD ağlarını ele geçirmek, onlara güvenli barınak sağlamayı engellemek ve yeniden canlanmalarını önlemek üzere Suriyeli ortakları güçlendirmektir. Bu yaklaşım mücadeleyi yerelde tutar, ABD'nin maruz kalacağı riskleri sınırlar ve Orta Doğu'da bir başka büyük ölçekli Amerikan savaşını önler. Son saldırı bu stratejiyi geçersiz kılmıyor, aksine onu pekiştiriyor. Teröristler, ABD desteğiyle faaliyet gösteren Suriyeli ortakların, aralarında Cumhurbaşkanı Şara'nın komutası altındaki Suriye ordusunun da bulunduğu, uyguladığı sürekli baskıdan dolayı saldırıyor. Soruşturma sürerken ve yeni gerçekler ortaya çıktıkça, bu gerçeklik değişmeden kalmaktadır.

Suriye topraklarında IŞİD ile yüzleşerek ve onu yenerek, yerel güçlerle işbirliği içindeki sınırlı asker varlığımız, Amerika'yı çok daha büyük tehditlerden aktif olarak korumaktadır. Suriye'de IŞİD'in yeniden canlanmasını önlemek, Avrupa üzerinden ve nihayetinde kıyılarımıza uzanabilecek olası terörist akışlarını engeller.

Şundan emin olun: herhangi bir askeri angajmanın gerekçesi ne olursa olsun, genç Amerikalı kahramanlarımızın anlamsız kaybı karşısında her Amerikalının yüreğindeki o sızıyı ve dayanılmaz acıyı hiçbir şey dindiremez. Başkan Trump, Savaş Bakanı Hegseth, Dışişleri Bakanı Rubio ve Amerika'nın askeri, siyasi ve diplomatik tüm mekanizması, genç askerlerimize yönelik bu saldırının karşılıksız kalmasına izin vermeyecektir.

Küresel IŞİD Karşıtı Koalisyonu içindeki güçlü ortaklıklarımız - Suriye'nin yeni hükümetiyle uyumlu ülkelerin sarsılmaz desteği dahil - IŞİD'i nerede saklanırsa saklansın etkisiz hale getirme çabalarını güçlendirecektir. Bu müttefikler, bu kötülüğü ortadan kaldırma yönündeki yoğunlaşmış irademizi ve artırılmış kabiliyetlerimizi birlikte paylaşmaktadır."