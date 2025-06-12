ABD Büyükelçisinden İsrail-İran Gerilimi Açıklaması

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ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, İsrail'in İran'a saldırmadan önce Washington'dan onay alması gerektiğini belirtti. Huckabee, İsrail'in birkaç gün içinde İran'a askeri operasyon düzenleyebileceği iddialarını değerlendirdi.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, Washington'dan "yeşil ışık almadan" Tel Aviv yönetiminin İran'a saldırmayacağını belirtti.

Huckabee, Yediot Ahronot gazetesine verdiği röportajda İsrail-İran gerilimine dair değerlendirmelerde bulundu.

Washington'dan "yeşil ışık almadan" Tel Aviv yönetiminin İran'a saldırmayacağını düşündüğünü söyleyen Huckabee, "Benim görüşüme göre bu senaryo (İsrail'in ABD'den onay olmadan İran'a saldırması) pek olası değil." ifadesini kullandı.

ABD basını, İsrail'in İran'a birkaç gün içinde saldıracağını öne sürüyor

ABD medyasına konuşan kaynaklar, İsrail'in birkaç gün içerisinde İran'a askeri operasyon yapmayı planladığını iddia ediyor.

NBC News'e konuşan kaynaklar, İsrail'in İran'a saldırısını "büyük ihtimalle" ABD desteği olmadan gerçekleştireceğini öne sürüyor.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı ile Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda, Orta Doğu'daki zorunlu olmayan Amerikalı personelin görev yaptıkları ülkelerden ayrılmalarına izin verildiği belirtilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, "bölge tehlikeli bir yer haline gelebileceği" gerekçesiyle Orta Doğu'daki ABD'li personelin bazılarının ülkelerinden ayrılması kararını aldıklarını söylemişti.???????

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
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