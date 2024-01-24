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ABD Büyükelçisi Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılımını takdirle karşıladı

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ABD Büyükelçisi Jeffry L. Flake, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin İsveç'in NATO'ya katılımını takdirle karşıladığını belirtti.

AMERİKA Birleşik Devletleri (ABD) Türkiye Büyükelçisi Jeffry L. Flake, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) İsveç'in NATO'ya katılımı kararını büyük bir takdirle karşılıyorum" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin protokolün onaylanmasının ardından ABD Büyükelçisi Jeffry L. Flake, sosyal medya üzerinden yazılı açıklama yaptı. Açıklamada İsveç'in NATO'ya katılımının öneminin altını çizen Büyükelçi Flake, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bugün aldığı İsveç'in NATO'ya katılımını onaylama kararını büyük bir takdirle karşılıyorum. İsveç'in NATO'ya katılımı, bugün her zamankinden daha önemli olan İttifak'ın güçlendirilmesi yönünde atılmış kritik öneme sahip bir karardır. Türkiye'nin NATO İttifakı'na olan bağlılığı sarsılmaz ortaklığımızı açıkça ortaya koymaktadır. Türk halkına ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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