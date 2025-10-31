ABD Büyükelçisi'nden Vize Randevuları İçin Açıklama

(ANKARA) - ABD'nin Ankara Büyükelçisi Thomas Barrack, Türkiye'den ABD vizesi için yapılacak başvurulara ilişkin, "Türkiye'deki vize randevuları için süreleri önemli ölçüde kısaltırken, güvenlik ve tarama standartlarımızı da güçlü şekilde koruyoruz" dedi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Thomas Barrack, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın "Küresel Vize Görüşme Bekleme Süreleri (Global Visa Wait Times)" listesinin güncellenmesiyle birlikte, Türk vatandaşlarının ABD vizesi içi yaptığı başvurulardaki bekleme sürelerine ilişkin açıklama yaptı.

Barrack, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Konsolosluk ekibimiz sayesinde, Türkiye'deki vize randevuları için süreleri önemli ölçüde kısaltırken, güvenlik ve tarama standartlarımızı da güçlü şekilde koruyoruz. En güncel bekleme süreleri için http://state.gov adresini ziyaret edin. Mülakatınıza aylar kaldıysa, Ankara'da daha erken bir randevuya geçiş yapabilirsiniz" ifadelerini kullandı.