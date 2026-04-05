ABD Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack'tan Şam'a "Diplomatik Misyonları Koruma" Çağrısı

ABD Ankara Büyükelçisi Thomas Barrack, BAE Büyükelçiliği önünde yaşanan protestoların ardından Suriye yönetimine diplomatik misyonları koruma ve uzlaşı sürecini sürdürme çağrısında bulundu.

(ANKARA) - ABD Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, Şam'daki Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Büyükelçiliği önünde yaşanan protestoların ardından yaptığı açıklamada, Suriye yönetimine diplomatik misyonları koruma ve bölgesel uzlaşı sürecini sürdürme çağrısında bulundu.

Suriye'de, BAE Büyükelçiliği ve büyükelçinin konutu önünde dün protestolar düzenlendi. Suriye medyasında yer alan haberlerde Büyükelçilik önünde, "Siyonist büyükelçilik" şeklinde sloganların atıldığı aktarıldı. BAE Dışişleri Bakanlığı, meydana gelen olayları "isyan, vandalizm ve saldırı" olarak nitelendirerek kınadı.

Bunun üzerine ABD Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD-BAE ortaklığı, Orta Doğu için her alanda kritik önem taşımaya devam ediyor… Suriye'nin bölgeyle cesurca yeniden ilişki kurması, korunmaya değer, belirleyici bir dönüm noktası oldu. Şam'ı, tüm diplomatik misyonlarını korumaya ve cesur uzlaşma çalışmalarına devam etmeye çağırıyoruz" açıklamasını yaptı.

Kaynak: ANKA
