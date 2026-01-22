Haberler

Barrack:  Irak Hükümetine Işid'i Yenmek İçin Küresel Koalisyon İçinde Gösterdiği Liderlik İçin Teşekkür Ediyoruz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Irak'ın IŞİD karşısındaki mücadelesine teşekkür etti ve Irak'ın bölgedeki istikrara yaptığı katkıları vurguladı.

(ANKARA) - ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Irak'ın IŞİD karşısında sağladığı mücadele dolayısıyla teşekkür mesajı paylaştı.

Barrack, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Trump ve Rubio adına, Irak hükümetine IŞİD'i Yenmek için Küresel Koalisyon içinde gösterdiği olağanüstü liderlik ve IŞİD tutuklularının oluşturduğu kalıcı tehditten uluslararası toplumu korumaya yönelik kararlılığı için teşekkür etmekten büyük onur duyuyoruz. Irak'ın Suriye'de ve daha geniş bölgede istikrarın sağlanmasına yaptığı hayati katkılar vazgeçilmezdir. Bu katkılar, kolektif güvenliğe olan derin bağlılığı yansıtmakta ve tüm komşularımız için daha barışçıl, müreffeh ve birleşik bir geleceğin yolunu açmaktadır." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
ABD basını: Trump Suriye'deki ABD askerlerini geri çekecek

Trump, Suriye ile ilgili en radikal kararını aldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Amedspor'a bir kötü haber daha

Çileleri bitmiyor! Amedspor'a bir kötü haber daha
Diyarbakır'da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı

Olayların ardından o ilimizde yasak kararı geldi
Özel'den Bahçeli'ye 'emekli maaşı' çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin

"Devlet Bey büyüklük yapsın, raconu kessin"
Kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu, ulaşım felç oldu

Kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu, ulaşım felç oldu
Amedspor'a bir kötü haber daha

Çileleri bitmiyor! Amedspor'a bir kötü haber daha
Kiralamak için gitti, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti

Kiralamak için gittiği boş daire sonu oldu
Dev zincir marketten alışveriş yapan kadın isyan etti: Allah size yedirmesin

Dev zincir marketten et aldılar, eve gelince şoke oldular