Barrack:  Irak Hükümetine Işid'i Yenmek İçin Küresel Koalisyon İçinde Gösterdiği Liderlik İçin Teşekkür Ediyoruz

(ANKARA) - ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Irak'ın IŞİD karşısında sağladığı mücadele dolayısıyla teşekkür mesajı paylaştı.

Barrack, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Trump ve Rubio adına, Irak hükümetine IŞİD'i Yenmek için Küresel Koalisyon içinde gösterdiği olağanüstü liderlik ve IŞİD tutuklularının oluşturduğu kalıcı tehditten uluslararası toplumu korumaya yönelik kararlılığı için teşekkür etmekten büyük onur duyuyoruz. Irak'ın Suriye'de ve daha geniş bölgede istikrarın sağlanmasına yaptığı hayati katkılar vazgeçilmezdir. Bu katkılar, kolektif güvenliğe olan derin bağlılığı yansıtmakta ve tüm komşularımız için daha barışçıl, müreffeh ve birleşik bir geleceğin yolunu açmaktadır." ifadesini kullandı.