ABD Büyükelçisi Kushner'den Fransa'ya Antisemitizm Uyarısı

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u "Yahudi karşıtlığı ile mücadelede yeterli önlemleri almamakla" suçlayan ifadelerinin ardından Dışişleri Bakanlığı'na çağırılan ABD'nin Paris Büyükelçisi Charles Kushner, antisemitizmle mücadele konusunda Fransa ile ortak hedefleri olduğunu bildirdi.

Büyükelçi Kushner, ABD merkezli X hesabından yaptığı paylaşımda, kendisinin yerine ekibinin gittiği Dışişleri Bakanlığındaki görüşmede Fransa ile Yahudi karşıtlığını önlemede "ortak" hedeflerin ele alındığını belirtti.

Kushner, "Ekibimin (26 Ağustos) pazartesi günü Dışişleri Bakanlığı ile yaptığı görüşmede, eğitim yoluyla (mücadele) dahil antisemitizmle mücadele etme konusundaki ortak hedeflerimizi teyit ettik." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Kushner, görüşmede antisemitizmin "zararlı köklerini" ortadan kaldırmak için ikili çalışma grupları ve özel kuruluş ortaklarıyla "kararlı" adımlar atılmasının kabul edildiğini aktardı.

Kushner, Macron'a yazdığı mektup nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağırılmıştı

Büyükelçi Kushner, Macron'a hitaben yazdığı ve WSJ'de yayımlanan mektubunda, Fransa'da "antisemitizmin dramatik şekilde yükselişinden ve Fransa hükümetinin bunla mücadelede yeterli adım atmamasından endişe duyduğunu" belirtmişti.

Kushner 7 Ekim'den bu yana Avrupa genelinde Yahudilere karşı "bir şiddet ve sindirme kampanyası" olduğu değerlendirmesini yaptığı mektubunda, "Fransa'da Yahudilerin sokakta saldırıya uğramadığı, sinagogların veya okulların tahrip edilmediği veya Yahudilere ait işletmelerin tahrip edilmediği bir gün geçmiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı yazılı açıklamada ise Kushner'in iddialarını kesin bir şekilde reddedilmişti.

Açıklamada, Kushner'ın iddialarının ülkelerin iç işlerine karışmama yükümlülüğünü düzenleyen 1961 tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'ni ihlal ettiği belirtilmiş ve kendisinin Dışişleri Bakanlığına çağırıldığı duyurulmuştu.

Dışişleri Bakanlığına çağırılan Kushner, kendisi yerine ekibinin görüşmeye gittiğini bildirmişti.