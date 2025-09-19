ABD Büyükelçisi Johnson'dan Lübnan Hükümetine Silahların Devlet Tekeline Alınması Uyarısı

ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Lisa Johnson, Lübnan hükümetinden silahların devletin tekeline alınması kararının uygulanması için "daha fazla adım atmasının" beklendiğini söyledi.

Lübnan'daki özel bir televizyon kanalında yayımlanan habere göre, Büyükelçi Johnson, ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğinde düzenlenen bir törende konuştu.

Johnson, "Lübnan ordusunun ( İsrail ile) ateşkes anlaşmasından bu yana yaptığı çalışmalar muazzam, ancak yeterli değil ve daha fazlası gerekiyor." ifadesini kullandı.

Lübnan hükümetinin silahların devletin elinde toplanmasına yönelik kararını alkışladıklarını ancak daha büyük adımlar atılması gerektiğini belirten Johnson, Lübnan'da son yedi ayda başarılanların, son altı yılda elde edilenlerden çok daha fazla olduğunu savundu.

Lübnan Ordusu, bugün İsrail'in ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana 4 bin 500'ü aşan ihlal gerçekleştirdiğini ve bu saldırıların Litani Nehri'nin güneyinde başlayan konuşlanma ve silahların devlet tekeline alınması planının uygulanmasını engellediğini duyurmuştu.

Lübnan'da Bakanlar Kurulu, 5 Ağustos'ta "Hizbullah dahil olmak üzere" ülkedeki tüm grupların silahlarının devletin tekelinde toplanması kararı aldı.

Karar kapsamında ordudan, ay sonuna kadar bir plan hazırlaması ve 2025 sonuna kadar bunu uygulamaya koyması istendi.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım ise örgütün silahlarını yalnızca İsrail'in Lübnan topraklarından çekilmesi, ülkeye saldırılarını durdurması, tutukluları serbest bırakmasının ardından yeniden imar sürecinin başlaması halinde teslim edeceğini söylemişti.

Bu bağlamda Lübnan'daki Filistin mülteci kamplarında bulunan silahların Lübnan güvenlik birimlerine teslimine ilişkin planın dördüncü aşamasının 13 Eylül'de tamamlandığı belirtilmişti.