ABD'nin Beyrut Büyükelçisi İsa: "Hizbullah üzerine düşen görevleri yerine getirmeli"

Güncelleme:
ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Mişel İsa, Hizbullah'ın silahlarını teslim etmeye karşı çıkmasını eleştirerek, üzerine düşen görevleri yerine getirmesi gerektiğini söyledi. İsa, Lübnan ordusuna ABD desteğinin devam ettiğini ve İsrail-Lübnan müzakereleri hakkında da bilgi verdi.

ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Mişel İsa, silahlarını teslim etmeye karşı çıkan Hizbullah'ın "üzerine düşen görevleri yerine getirmesi gerektiğini" söyledi.

İsa, Meclis Başkanı Nebih Berri ile görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Lübnan'daki gelişmelere ilişkin Berri'den bilgi aldığını aktaran İsa, ABD'nin Lübnan ordusuna desteğinin kesintisiz devam ettiğini belirtti.

İsrail-Lübnan müzakerelerinin başladığını hatırlatan İsa, "Bu, İsrail'in saldırıları durduracağı anlamına gelmiyor. İsrail tarafı, iki konuyu birbirinden ayrı görüyor ancak müzakerelerin tarafların tutumlarını yakınlaştırabileceğine inanıyorum." dedi.

Daha önce 18 Kasım'da iptal edilen Genelkurmay Başkanı Rudolf Heykel'in Washington ziyaretine dair ise İsa, ziyaretin yeniden planlanması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

İsa, "Ziyaretin gerçekleşeceğine inanıyorum. Bana göre Genelkurmay Başkanı'nın ABD'lilere iletmek istediği bir mesaj var ve bunu bizzat kendisinin aktarması daha uygun olacaktır." diye konuştu.

Hizbullah'a mesaj

Lübnan'ın güneyindeki bölgelerin kontrolünün orduda olması gerektiğini savunan İsa, Hizbullah'a yönelik mesajında ise "Hizbullah üzerine düşen görevleri yerine getirmeli. Ne yapması gerektiğini kendisi biliyor." ifadesini kullandı.

Bakanlar Kurulu, 5 Ağustos'ta yaptığı toplantıda silahların devletin tekelinde toplanmasına yönelik plan hazırlanması için orduya yıl sonuna kadar süre tanımıştı.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım ise 5 Aralık'taki açıklamasında, hükümetin bir yıldır süren ateşkese rağmen İsrail saldırılarını durduramadığını belirterek silahlarını teslim etmeyeceklerini yinelemişti.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
