ABD'nin İsrail Büyükelçisi, İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nı yakında yeniden açacağını söyledi

Güncelleme:
ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nı yakında açacağını duyurdu. Huckabee, İsrail'in bu konuda hızlı bir karar vereceğini ifade etti.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, İsrail'in Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nı yakında yeniden açacağını belirtti.

Büyükelçi Huckabee, İsrail devlet devlet televizyonu KAN'a yaptığı açıklamada, "İsrail yakında Refah Sınır Kapısı'nı açmaya ihtiyaç duyacak. Bu yakında olacak ve İsrail sınır kapısını açacak. İsrail'in bu konuda yakında bir karar vereceğini anlıyorum." diye konuştu.

İsrail bakanlarının Gazze'nin işgaline devam edilmesi, Filistinlilerin yerlerinden edilmesi ve yerleşim yerleri kurulması yönündeki çağrılarına da değinen Huckabee, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planının herhangi bir yerleşim faaliyetini içermediğini söyledi.

Büyükelçi Huckabee, Gazze'de yerleşim yerleri kurulması konusunun Amerikan barış planının bir parçası olmadığını kaydetti.

