ABD Büyükelçisi Flake Türkiye'deki son Bağımsızlık Günü'nü kutladı

(ANKARA) - ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake, ABD'nin 248. Bağımsızlık Günü dolayısıyla büyükelçilik konutunda resepsiyon verdi. Görev süresinin dolacak olmasından dolayı Türkiye'deki son Bağımsızlık Günü kutlaması olduğunu belirten Flake, "Türkiye bizim için resmi bir görevlendirmenin çok ötesine geçen bir deneyim oldu, Türkiye bizim evimiz oldu ve burayı görevimiz tamamlandığında bırakmak çok zor olacak" dedi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Berris Ekinci ise, "İki müttefik ülke olarak bölgesel ve küresel barışa katkı sunmak için birlikte çalışma sorumluluğunu paylaşmaktayız. İlişkilerimizin önümüzdeki dönemde güçlenmeye devam edeceğine inanıyorum" dedi.

ABD'nin 248. Bağımsızlık Günü, bugün ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Konutu'ndaki resepsiyon ile kutlandı. Resepsiyona, çok sayıda yabancı misyon temsilcisinin yanı sıra Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Berris Ekinci, TBMM Savunma Komisyonu Başkanı ve eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da katıldı. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake ve eşi Cheryl L. Flake davetlileri kapıda karşıladı. Karşılamanın ardından resmi törene geçildi. İki ülkenin milli marşlarının okunmasından sonra açılış konuşmalarına yapıldı.

ABD'nin 248. Bağımsızlık Günü yıl dönümü vesilesiyle bir arada olmaktan onur duyduğunu belirterek sözlerine başlayan Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ekinci, şunları söyledi:

"Yıllar içerisinde köklü ilişkilerimiz müttefiklik bağıyla uzun vadeli dostluğa evrildi. NATO bünyesinde müttefik olmamızın yanı sıra ilişkilerimiz günümüzde her zamankinden daha kapsamlıdır. Sürekli gelişen ticari ve ekonomik ilişkilerimiz ile siyasi ve halklar arası temaslarımız bu resmi zenginleştiren unsurlardır.

Sayın Bakanımız ve sayın Blinken sürekli temas halindeler. Söz konusu süre zarfında bakanlar ve parlamenterler seviyesinde de çok sayıda görüşme yapıldı. Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması, terörle mücadele ile enerji ve iklim değişikliği alanlarını da kapsayacak şekilde ilişkilerimizde etkin olmayı sürdürmektedir.

"Küresel sınamalar Türk-Amerikan müttefikliğinin geçerliliğini koruduğunu gösteriyor"

Türkiye-ABD Savunma Sanayii Ticaret Diyaloğu artan iş birliğimizin dikkat çeken diğer bir önemli alanıdır. İkili temas ve yüksek düzeyli ziyaretlerde artış yaşanması küresel meselelere dair bakış açımıza derinlik kazandırmaktadır. Bugün karşılaştığımız benzeri görülmemiş küresel sınamalar Türk-Amerikan müttefikliğinin geçerliliğini koruduğunu ve kritik önem taşıdığını bir kez daha gözler önüne sermektedir. Gazze ve Ukrayna'daki savaşlar, Suriye ve Sudan'da süregelen ihtilaflar, Yemen ve Kızıldeniz'deki gelişmeler küresel istikrarı derinden etkilemektedir. İki müttefik ülke olarak bölgesel ve küresel barışa katkı sunmak için birlikte çalışma sorumluluğunu paylaşmaktayız. İlişkilerimizin önümüzdeki dönemde güçlenmeye devam edeceğine inanıyorum."

Flake: Türkiye resmi bir görevlendirmenin ötesine geçen bir deneyim oldu

Büyükelçi Flake ve eşi Cheryl L. Flake birlikte yaptıkları konuşmada Türkiye'de gördükleri ve en çok etkilendikleri yerlerdeki anılarını paylaştı. Konuşmasının sonunda eşiyle birlikte yazdıkları Our Beloved Türkiye isimli şiiri de okuyan Flake, özetle şunları kaydetti:

"Bağımsızlığımızın 248. yıl dönümü dolayısıyla ABD adına sizleri bugün burada ağırlıyor olmaktan büyük bir onur duyuyoruz. Ülkelerimiz arasındaki zengin ilişkilere katkı sunan bu kadar çok insanı burada bir arada görmekten heyecan duyuyoruz. İş dünyasından, devlet kurumlarından, sanat ve eğlence dünyasından ve medyadan konuklar bugün aramızda. Bu akşam bizimle beraber olduğunuz için hepinize teşekkür ediyoruz.

Türkiye bizim için resmi bir görevlendirmenin çok ötesine geçen bir deneyim oldu, Türkiye bizim evimiz oldu ve burayı görevimiz tamamlandığında bırakmak çok zor olacak. Sözlerime son verirken duygularımızı bir şiir aracılığıyla sizlerle paylaşmak istedik. Tabii ki biz şair değiliz, ama elimizden geleni yaptık."