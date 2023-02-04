ABD BÜYÜKELÇİSİ BOĞAZ'A DEMİRLEYEN SAVAŞ GEMİSİNİ ZİYARET ETTİ

ABD savaş gemisi USS Nitze İstanbul'a gelerek, Dolmabahçe açıklarında demirledi. ABD Büyükelçisi Jeffry L.Flake gemiye ziyarette bulundu. Flake, 'Türkiye ve ABD iyi birer müttefik. Burası muhteşem bir şehir ve denizcilerimiz de bunu görüyor. USS Nitze yaklaşık 350 mürettebatın bulunduğu harika bir gemi" ifadelerini kullandı.

ABD donanmasına ait savaş gemisi USS Nitze saat 08.00 sıralarında İstanbul Boğazı'na Sarayburnu açıklarından girdi. Üsküdar yakınlarından dönüş alan gemi, Dolmabahçe Sarayı açıklarında demirledi. Sahil Güvenlik ekipleri boğaza girişi sırasında gemiye eşlik etti. Mürettebat 155 metrelik geminin güvertesine çıkarak İstanbul'u izledi. Gemiye, ABD bayrağı ile birlikte Türk bayrağı da çekildiği görüldü. ABD Büyükelçisi Jeffry L. Flake ve ABD Başkonsolosu Julie A. Eadeh gemiye sabah saatlerinde ziyarette bulundu. Büyükelçi Flake ve Başkonsolos Eadeh'i, gemi komutanı Yarbay Katie Jacobson ve gemide bulunan subaylar karşıladı. ABD donanmasından, Binbaşı John Thompson basın mensuplarıyla gezerek, geminin kumanda odası, acil durum odası, füze ve mühimmat sistemlerinin bulunduğu bölüm ile birlikte, gemiye ait radarın bulunduğu noktalar hakkında bilgi verdi. Geminin İtalya'dan, Türkiye'ye NATO ittifakının güçlendirilmesi etkinlikleri kapsamında olağan ziyarette bulunmak amacıyla hareket ettiği, Marmara Bölgesinde iki-üç gün kalarak

ayrılacağı öğrenildi. ABD Büyükelçisi Jeffry L.Flake ve USS Nitze'nin komutanı Yarbay Katie Jacobson güvertede kısa bir açıklamada bulundu.

ABD BÜYÜKELÇİSİ FLAKE : TÜRKİYE VE ABD İYİ BİRER MÜTTEFİK

ABD Büyükelçisi Flake, "Türkiye ile dostluğumuz var. Türkiye ve ABD iyi birer müttefik. Başkonsolosumuz Julie A.Eadeh ile burada olmaktan memnunuz. Burası muhteşem bir şehir ve denizcilerimiz de bunu görüyor. Burada yaklaşık 350 mürettebat ve harika bir gemi var" ifadelerini kullandı. Flake'in ardından konuşan geminin komutanı Yarbay Katie Jacobson ise "Öncelikle burada olmak bir onur. Türkiye, değeri çok yüksek bir müttefikimiz ve dostumuz" dedi.

Hava, denizaltı savunma ve deniz taarruzu kapsamında faaliyet gösteren USS Nitze gemisinin son olarak 2016 yılında, Yemen İç Savaşı'nda aktif olarak rol aldığı ifade edildi. Geminin ön tarafında bulunan ağır topla birlikte, gemiye entegre hücrelerde bulunan 96 adet füze taşıdığı, statik radar sistemine de sahip olduğu belirtildi. Yaklaşık, 155 metrelik uzunluğa sahip geminin içinde bir de helikopter bulunuyor.