ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, terör örgütü YPG/SDG elebaşı Şahin ve Ahmed ile görüştü

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, terör örgütü YPG/SDG elebaşılarıyla görüştüğünü duyurdu. Görüşmede Suriye hükümeti ile YPG/SDG arasında sağlanan anlaşmanın entegrasyon süreci için ABD'nin desteği vurgulandı. Tüm taraflar, mevcut ateşkesin sürdürülmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, terör örgütü YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin ve İlham Ahmed ile görüştüğünü belirtti.

Barrack, ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, terör örgütü YPG/SDG elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin ve İlham Ahmed ile bir araya geldiğini duyurdu.

Görüşmede Suriye hükümeti ile YPG/SDG arasında 18 Ocak'ta sağlanan mutabakatta belirtilen entegrasyon sürecini ilerletmeye yönelik ABD'nin güçlü desteğini ve kararlılığını teyit ettiğini kaydeden Barrack, "Tüm taraflar, güveni ve kalıcı istikrarı sağlamak için tüm taraflarca güven artırıcı önlemlerin belirlenmesi ve uygulanması sürecinde atılacak ilk ve en önemli adımın mevcut ateşkesin tam olarak sürdürülmesi olduğu konusunda mutabık kaldı." ifadelerini kullandı.

Suriye ordusunun operasyonu ve Tam Entegrasyon Anlaşması

Suriye ordusunun, 16 Ocak'ta terör örgütü YPG/SDG'ye karşı Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelerde başlattığı operasyon daha sonra nehrin doğusunda aşiretlerin de katılımıyla genişleyip, örgüt işgalindeki toprakların büyük bölümü Suriye yönetiminin kontrolüne girdi.

Şam yönetimiyle YPG/SDG arasında varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması, örgütün Fırat Nehri'nin doğusundaki Rakka ve Deyrizor illerinden tümüyle çekilmesi, Haseke'deki kamu kurumlarının devlete devredilmesi, tüm sınır kapıları ve enerji kaynaklarının merkezi otoritenin elinde olması ile YPG/SDG unsurlarının bireysel olarak güvenlik güçlerine entegrasyonu gibi hükümler içeriyor.

Terör örgütünün anlaşmanın uygulanmasına yanaşmaması nedeniyle cephe hatlarında ordu ile örgüt arasında yer yer çatışmalar yaşanıyor.

