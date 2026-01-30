ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi'nden Suriye ile YPG arasındaki yeni mutabakata ilişkin açıklama Açıklaması

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Şam yönetimi ile terör örgütü YPG arasında bugün varılan ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören mutabakatın "Suriye'nin ulusal uzlaşı, birlik ve kalıcı istikrara doğru yolculuğunda derin ve tarihi bir dönüm noktası" olduğunu belirtti.

Barrack, ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Suriye ile terör örgütü YPG arasındaki yeni mutabakata ilişkin değerlendirmede bulundu.

Mutabakata ilişkin, "Suriye'nin ulusal uzlaşı, birlik ve kalıcı istikrara doğru yolculuğunda derin ve tarihi bir dönüm noktasıdır." ifadelerini kullanan Barrack, "Daha önceki çerçevelere ve gerilimleri azaltmaya yönelik son çabalara dayanan bu dikkatlice müzakere edilmiş adım, kapsayıcılığa, karşılıklı saygıya ve tüm Suriye topluluklarının kolektif onuruna olan ortak bağlılığı yansıtmaktadır." değerlendirmesini yaptı.

Suriye hükümeti için bu anlaşmanın, "gerçek ulusal ortaklığa ve kapsayıcı yönetime olan sarsılmaz bağlılığı" gösterdiğini kaydeden Barrack, "(Mutabakat) Askeri, güvenlik ve idari yapıların birleşik devlet kurumlarına aşamalı olarak entegrasyonunu kolaylaştırırken, üst düzey SDG temsilcilerinin yüksek seviyelerde katkıda bulunma fırsatlarına sahip olmasını sağlayarak, Suriye'nin gücünün çeşitliliği kucaklamaktan ve tüm halklarının meşru özlemlerini ele almaktan kaynaklandığı ilkesini teyit etmektedir." yorumunda bulundu.

Barrack, "olağanüstü fedakarlıkları ve sarsılmaz dirençleriyle Suriye'yi aşırıcılığa karşı savunmada ve savunmasız nüfusları korumada çok önemli bir rol oynayan Kürt halkı için bu anın özel bir öneme sahip" olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Daha önce tarihsel dışlanmalardan etkilenenlere tam Suriye vatandaşlığını iade eden, Kürtçeyi Arapça ile birlikte ulusal dil olarak tanıyan, ilgili alanlarda öğretimini mümkün kılan ve ayrımcılığa karşı koruma sağlayan 13 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin yakın zamanda uygulanması, eşitlik ve aidiyet yolunda dönüştürücü bir adımdır. Bu önlemler, uzun süredir devam eden adaletsizlikleri düzeltir, Kürtlerin Suriye ulusu içindeki ayrılmaz yerini teyit eder ve güvenli, müreffeh ve kapsayıcı bir geleceğin şekillendirilmesinde tam katılımları için yollar açar."

Bu ortak amaç ruhuyla, her iki tarafın da cesur adımlar attığını ifade eden Barrack, Suriye hükümetinin anlamlı kapsayıcılık ve haklar sağladığını, Kürt topluluklarının ise "katkılarını onurlandıran ve ortak iyiliği ilerleten birleşik bir çerçeveyi" benimsediğini aktardı.

Barrack, bu gelişmelerin tümünün, kurumların yeniden inşasına, güvenin yeniden tesis edilmesine, yeniden yapılanma için gerekli yatırımların çekilmesine ve tüm Suriyeliler için kalıcı barışın sağlanmasına zemin hazırladığını belirterek, "Diyalog ve saygı yoluyla kurulan birlik ile Suriye, bölgede ve ötesinde istikrar ve umut ışığı olarak hak ettiği yeri yeniden kazanmaya hazırdır." ifadelerini kullandı.

Şam yönetimi ile terör örgütü YPG arasında ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varılmıştı.