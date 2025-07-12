ABD Büyükelçisi Barrack'tan PKK/YPG'ye Entegrasyon Uyarısı

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, terör örgütü PKK/YPG'nin entegrasyon konusunda elini çabuk tutmaması halinde Türk ve Suriye hükümetiyle sorun yaşayacağını belirterek, "ABD, adil ve doğru bir karar verilmesi için elinden geleni yapacağını belirtti. Eğer Amerika'ya gelip bizimle yaşamak isterlerse, bunu yapabilirler." dedi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack, dün New York'ta düzenlediği basın toplantısının ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Barrack, daha önce yaptığı "SDG, YPG'dir. YPG, PKK'nın bir türevidir." açıklamasının hatırlatılması üzerine "SDG'nin PKK'nın bir türevi olduğunu hiç söylemedim. YPG, PKK'nın çeşitli türevlerinden ortaya çıktı. SDG ise YPG'nin çeşitli türevlerinden ortaya çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin Şam yönetimiyle yürüttüğü görüşmelerin sonuçsuz kalmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Barrack, asıl meselenin "Suriye Arap Cumhuriyeti ile aynı çizgide yer alınıp alınmayacağı" olduğunu söyledi.

Barrack, şöyle devam etti:

"Tek ülke, tek millet, tek ordu, o millet tarafından belirlenir, bunu artık kabul ediyoruz. Mesele bu. Nereden geldiğini, özelliklerini unutun. Tüm bu azınlık gruplar federalist bir ortam isteyebilir. Onlara dayatılan şey bu değil. Bu bize bağlı değil. Entelektüel tartışmaya hakemlik etmek bize düşmez. Bu doğru mu? Yanlış mı? Parlamenter sistem mi istiyorsunuz? Cumhuriyet mi istiyorsunuz? Konfesyonist bir sistem mi istiyorsunuz? Azınlık haklarını nasıl harmanlayıp koruyacaksınız? Hepimiz, özellikle BM, 'Yardımımızı istiyorsanız bu gerçekten önemli' diyoruz. Görmek istediğimiz şartlar bunlar. Yabancı savaşçılarla ne yapacağınızı görmek istiyoruz. Onları entegre ediyor musunuz? Etmiyor musunuz? Onları evlerine gönderiyor musunuz, göndermiyor musunuz?"

"Amaç (ABD askeri) varlığı sonsuza kadar sürdürmek değil"

ABD'nin Suriye'deki askeri varlığına ilişkin ise Barrack, terör örgütü DEAŞ'la mücadelenin sürdüğünü belirterek, "O bölgede askeri varlığımız var ve bu askeri varlığı sürdürüyoruz. Amaç, bu varlığı sonsuza kadar sürdürmek değil. DEAŞ'la ve terörle mücadele ederken, zamanla bu birliklerin sayısını azaltmaya karar vereceğiz. Tıpkı bağımsız bir yeni Suriye hükümeti kurulursa tüm birliklerin sayısının azaltılması gerektiği gibi." dedi.

Barrack, Suriye'de entegrasyon sürecindeki risklere dikkati çekerek, "Bence bu, yedi aydır uyum sağlanamayan ve geçmişteki belirsizliklerin gelecekte de devam edeceğinden korkulan bir geçiş dönemi. Suriye hükümeti adil davranacak mı? Ama biz bunu zorlamak için orada değiliz. Biz bunu başlatmak için oradayız." ifadelerini kullandı.

"Amerika'ya gelip bizimle yaşamak isterlerse, bunu yapabilirler"

Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin entegrasyon sürecinde zamanı etkili kullanması gerektiği yönünde mesajlar verdiği hatırlatılarak, aksi bir durumda ne gibi sorunların ortaya çıkabileceği sorulan Barrack, şöyle yanıt verdi:

"Ortaya çıkacak sorunlar, Suriye hükümeti ve Türkiye hükümeti ile anlaşmazlıklar yaşayacak olmaları. ABD hükümeti, tüm sorunlarını inceleyip, adil ve doğru bir karar verilmesi için elinden geleni yapacağını belirtti. Eğer Amerika'ya gelip bizimle yaşamak isterlerse, bunu yapabilirler."

-"Anlaşma yeterince spesifik değil"

Büyükelçi Barrack, "Pentagon, Suriye'nin Tenef bölgesindeki yerel silahlı gruplar için de kuzeydeki grup için yaptığı gibi bir bütçe talebinde bulundu. Peki bu gruplar Suriye ordusuna entegre edilecek mi? Yoksa ABD, orada daha uzun bir süre ayrı bir işbirliği izlemeyi mi planlıyor?" sorusuna da, "Düşüncemiz, ülkenin herhangi bir yerinde kalıcı varlık göstermek değil. Üslerimiz de savunma amaçlı." yanıtını verdi.

Suriye'nin "içeride ve dışarıda" geniş çaplı askeri varlığa ihtiyaç duyduğunu belirten Barrack, "Yapılacak mantıklı şey, SDG'yi entegre etmek." diye konuştu.

Barrack, Şam yönetimi ve PKK/YPG arasında karşılıklı güven olmamasından dolayı söz konusu entegrasyonun zaman alacağını söyleyerek, "taraflar arasındaki anlaşmanın bu durumu işe yarar hale getirecek kadar spesifik olmadığını" ifade etti.

Anlaşma sağlanması için bazı detayları netleştirmeye çalıştıklarını kaydeden Büyükelçi Barrack, tarafların anlaşmaya varacağına ve "güzel bir evlilik" yapacağına inandığını söyledi.