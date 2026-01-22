Haberler

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack'a göre, Irak'ın bölgenin istikrarına katkıları "vazgeçilmez"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Irak'ın Suriye'de ve bölgede istikrarın sağlanmasındaki katkılarını 'vazgeçilmez' olarak nitelendirerek, uluslararası koalisyondaki liderliğine teşekkür etti.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Irak'ın Suriye'de ve bölgede istikrarın sağlanmasına yönelik katkılarını vazgeçilmez olarak niteledi.

Barrack, ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Irak'ın bölgedeki istikrara katkısına dikkati çekti.

ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio adına Irak hükümetine DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu içinde gösterdiği "olağanüstü liderlik" ve terör örgütü DEAŞ mensubu tutukluların oluşturduğu tehditten uluslararası toplumu korumaya yönelik kararlılığı için teşekkür eden Barrack, şu değerlendirmede bulundu:

"Irak'ın Suriye'de ve daha geniş bölgede istikrarın sağlanması için yaptığı hayati katkılar vazgeçilmez. Bu katkılar, kolektif güvenliğe derin bağlılığı yansıtıyor ve daha barışçıl, müreffeh ve birleşik bir geleceğin zeminini hazırlıyor."

Kaynak: AA / Tuğba Altun - Güncel
ABD basını: Trump Suriye'deki ABD askerlerini geri çekecek

Trump, Suriye ile ilgili en radikal kararını aldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu, ulaşım felç oldu

Kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu, ulaşım felç oldu
Diyarbakır'da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı

Olayların ardından o ilimizde yasak kararı geldi
Galatasaray, Noa Lang'ı İstanbul'a getiriyor

Galatasaray'da mutlu son! Yıldız isim bu gece İstanbul'a geliyor
Özel'den Bahçeli'ye 'emekli maaşı' çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin

"Devlet Bey büyüklük yapsın, raconu kessin"
Kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu, ulaşım felç oldu

Kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu, ulaşım felç oldu
Amedspor'a bir kötü haber daha

Çileleri bitmiyor! Amedspor'a bir kötü haber daha
Kiralamak için gitti, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti

Kiralamak için gittiği boş daire sonu oldu