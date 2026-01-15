ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack: Türkiye ile Ortaklığımızı Güçlendirmeye Odaklandık

( ANKARA ) - ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Barrack, Yılmaz ile ABD- Türkiye ortaklığının ekonomi, güvenlik ve bölgesel öncelikler başta olmak üzere birçok alanda güçlendirilmesine yönelik "verimli ve ileriye dönük" bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

