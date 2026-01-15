Haberler

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack: Türkiye ile Ortaklığımızı Güçlendirmeye Odaklandık

Güncelleme:
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile ekonomik, güvenlik ve bölgesel öncelikler üzerinde iş birliğini güçlendirme amacıyla verimli bir görüşme gerçekleştirdi.

( ANKARA ) - ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Barrack, Yılmaz ile ABD- Türkiye ortaklığının ekonomi, güvenlik ve bölgesel öncelikler başta olmak üzere birçok alanda güçlendirilmesine yönelik "verimli ve ileriye dönük" bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. Barrack, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda "Ekonomik, güvenlik ve bölgesel öncelikler çerçevesinde ABD-Türkiye ortaklığını güçlendirmeye yönelik verimli ve ileriye dönük bir görüşme için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

