ABD Büyükelçisi Barrack, Süveyda'daki Sivillere Yönelik Şiddeti Kınadı

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye'nin Süveyda ilinde yaşanan "sivillere yönelik şiddeti" kesin bir dille kınadıklarını belirtti.

Barrack, X sosyal medya hesabından Suriye'nin Süveyda ilinde yaşananlara ilişkin paylaşım yaptı.

Süveyda'daki "sivillere yönelik şiddeti" kesin bir dille kınadıklarını vurgulayan Barrack, "Tüm taraflar geri adım atmalı ve kalıcı bir ateşkesle sonuçlanacak anlamlı bir diyalog kurmalıdır. Failler hesap vermeli." ifadesini kullandı.

Süveyda olayları

Suriye'nin Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında karşılıklı kaçırma olayları üzerine çatışmalar başlamıştı.

Şam yönetimi, çatışmaları durdurmak amacıyla Savunma ile İçişleri bakanlıklarına bağlı güvenlik güçlerini bölgeye sevk etmişti.

Süveyda'ya 15 Temmuz sabahı giren güvenlik güçleriyle yerel gruplar arasında da şiddetli çatışmalar yaşanmıştı.

Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, Süveyda'da ateşkes ilan etmiş ancak yasa dışı grupların herhangi bir saldırısı ya da ateş açması durumunda karşılık verileceğini belirtmişti.

Dürzilerin ruhani liderlerinden Hikmet el-Hicri, önce hükümet güçlerinin şehre girişine onay vermiş ancak birkaç saat sonra bu tutumundan geri adım atarak Süveydalıları hükümet güçlerine karşı koymaya çağırmıştı.